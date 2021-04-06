إقتصاد

أزمة الليرة التركية.. التضخم يواصل ارتفاعه

Lebanon 24
06-04-2021 | 08:30
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أظهرت بيانات أن التضخم في تركيا صعد إلى 16.19% على أساس سنوي في آذار الماضي مسجلا أعلى مستوى منذ منتصف 2019، ليستمر الضغط على محافظ البنك المركزي الجديد، شهاب قافجي أوغلو، للإبقاء على سياسة التشديد النقدي، وفق ما أوردته "رويترز".

وكان التضخم على أساس سنوي قد بلغ 15.16% خلال شباط الماضي. 

وكانت توقعات استطلاع رويترز للمعدل السنوي في آذار عند 16.11%، وهو أعلى كثيرا من الهدف الرسمي عند 5%.

وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري 1.08% خلال آذار الماضي، وفقا لمعهد الإحصاء التركي.

ويقيس مؤشر أسعار المستهلكين التغيرات، التي تحصل في المستوى العام للأسعار، انطلاقا من تتبع سلة تشمل جميع السلع والخدمات المستهلكة داخل بلد معين.

كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين (الجملة) 4.13% على أساس شهري، و31.2% سنويا في آذار الماضي، وفقا للبيانات ذاتها.

وزادت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 37.72% سنويا خلال الشهر الماضي في حين زادت أسعار السلع المعمرة بنسبة 29.68%، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الألمانية.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 19% في آذار الماضي، مشيرا إلى مخاوف بشأن التضخم.

لكن عزل محافظ البنك المركزي السابق فجأة، دفع الليرة لمستويات منخفضة قياسية؛ لتضيف ضغوطا جديدة على التضخم.
المصدر: الجزيرة
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