خبير للمودعين: لن تحصلوا على دولار نقدا إذا

واعتبر يشوعي أن رصيد الـ 77 مليار هو بين 10 و 12 مليار دولار نقداً و5 مليارات سندات يحملها البنك المركزي كاموال يوروبوند.

حذّر الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي من أنّ "السجال قد يستمر طويلاً بين وزارة المال والبنك المركزي"، قائلاً: "من هنا تحذير رئيس الجمهورية واضح بأن تحسم هذه المسألة (اي التدقيق الجنائي) بأسرع وقت".وفي حديث مع صوت لبنان، قال يشوعي: "ان لم يحصل التدقيق الجنائي بفجوة الـ 54 مليار دولار من اصل 77 مليار من ودائع الناس فلا امل للمودع اللبناني بأن يحصل على دولار واحد نقداً من حساباته".