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إقتصاد
خبير للمودعين: لن تحصلوا على دولار نقدا إذا
Lebanon 24
06-04-2021
|
08:00
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حذّر الخبير الاقتصادي إيلي يشوعي من أنّ "السجال قد يستمر طويلاً بين وزارة المال والبنك المركزي"، قائلاً: "من هنا تحذير رئيس الجمهورية واضح بأن تحسم هذه المسألة (اي التدقيق الجنائي) بأسرع وقت".
وفي حديث مع صوت لبنان، قال يشوعي: "ان لم يحصل التدقيق الجنائي بفجوة الـ 54 مليار دولار من اصل 77 مليار من ودائع الناس فلا امل للمودع اللبناني بأن يحصل على دولار واحد نقداً من حساباته".
واعتبر يشوعي أن رصيد الـ 77 مليار هو بين 10 و 12 مليار دولار نقداً و5 مليارات سندات يحملها البنك المركزي كاموال يوروبوند.
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