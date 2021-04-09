صندوق النقد الدولي يزيد موارده بمقدار 650 مليار دولار

فوض صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة بزيادة موارده بواقع 650 مليار دولار كي تتمكن مؤسسة الإقراض الدولية من تقديم المزيد من الدعم للبلدان المعرضة للخطر لمكافحة جائحة كورونا.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، إن زيادة الاحتياطيات بواقع 650 مليار دولار تعد الأكبر في تاريخ صندوق النقد الدولي.

وأضافت أن هذه الخطوة من شأنها أن توفر الاحتياطيات، التي تشتد الحاجة إليها للدول الفقيرة التي تعاني من ركود عميق بسبب الوباء والحاجة إلى الحصول على ملايين الجرعات من اللقاحات وإدارتها.

وفي السياق، أخبرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين لجنة صندوق النقد الدولي المعنية بأن زيادة حقوق الاقتراض الخاصة ستوفر "دفعة تمس الحاجة إليها للاحتياطيات العالمية".

وأضافت أنه سيكون من المهم للدول الغنية التي لا تحتاج إلى زيادة الموارد، أن تقدم هذا الدعم الإضافي للدول الفقيرة.