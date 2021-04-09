إقتصاد

ضغوط جديدة على مؤسس مجموعة "علي بابا"

Lebanon 24
09-04-2021 | 12:00
A-
A+
Doc-P-811243-637535633174840748.JPG
Doc-P-811243-637535633174840748.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت صحيفة "فاينانشيال تايمز" اليوم الجمعة نقلا عن مصادر مطلعة، ان السلطات الصينية أجبرت مدرسة أعمال نخبوية يدعمها رجل الأعمال الصيني جاك ما مؤسس مجموعة "علي بابا" على وقف التسجيل.

 

ويأتي التضييق على المدرسة، التي أسسها ما عام 2015 لتدريب الجيل القادم من رواد الأعمال في الصين، في الوقت الذي تواجه فيه إمبراطوريته التجارية تدقيقا حكوميا.

 

وقالت الصحيفة إن أكاديمية هوبان، ومقرها مدينة هانغتشو، حيث يقع مقر مجموعة "علي بابا"، علقت فصل السنة الأولى المقرر أن يبدأ في أواخر آذار الماضي.

 

وتبلغ الرسوم الدراسية للبرنامج لمدة ثلاث سنوات 580 ألف يوان (88500 دولار). وتعد المدرسة من بين المبادرات التي أطلقها ما فيما يتعلق بالتعليم، وهو قطاع التزم به مدرس اللغة الإنجليزية السابق منذ تنحيه عن منصبه كرئيس لمجموعة "علي بابا" في عام 2019.

المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:00 | 2021-04-09
13:00 | 2021-04-09
11:00 | 2021-04-09
10:00 | 2021-04-09
09:11 | 2021-04-09
08:00 | 2021-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website