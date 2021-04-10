إقتصاد

الأزمة الاقتصادية.. هذا ما كشفه محافظ البنك المركزي الإيراني

Lebanon 24
10-04-2021 | 09:12
A-
A+
Doc-P-811508-637536433163557872.jpg
Doc-P-811508-637536433163557872.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همتي، أن بلاده تمكنت من تجاوز الضغوط القصوى، مشيرا إلى أنه لا جديد بشأن الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.

وقال همتي في تصريح عبر تطبيق "كلوب هاوس" إن "الضغوط التي فرضت على إيران خلال الأشهر 32 الماضية، خلقت مشاكل أكثر جدية، لكننا وبدعم من قائد الثورة والحكومة وهمم الشعب قد تجاوزنا هذه المرحلة الصعبة جدا والضغوط القصوى".

واعتبر همتي أن "القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي "FATF" ألحقت صدمة أخرى بالبلاد"، وقال إن "أحداثا سيئة جدا وقعت في العام الإيراني الماضي منها تفشي جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمية إلى ما دون 10 دولارات وقطع صادرات السلع بسبب كورونا والانخفاض الشديد في سعر البنزين وانخفاض الطلب على المنتوجات البتروكيمياوية والصلب". 

وأضاف همتي أنه "لهذه الأسباب لم ترد إلى البلاد أي عملة صعبة وانخفضت صادراتنا النفطية إلى أدنى مستوى لها خلال شهري أيار وحزيران، وكل هذه الأمور قد وجهت صدمة لسوق العملة الصعبة".

ولفت إلى أن "فرض الحظر من قبل الولايات المتحدة على 18 بنكا إيرانيا قد وجه ضربة لسوق العملة الصعبة الإيرانية على الصعيد الدولي، لافتا إلى الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي ومنها بيع الأوراق المالية لمعالجة العجز في الموازنة والسيطرة على تشديد التضخم".

وقال همتي إن الخروج من اللائحة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية  FATF رهن بالمصادقة على لوائحها، مضيفا أن الانضمام لهذه المجموعة يعد من ضرورات الأنشطة البنكية وفي حال عدم المصادقة عليها سنواجه مشاكل في المبادلات البنكية خاصة في حال رفع الحظر.

وأوضح همتي أنه لم يحصل أي جديد في شأن الأرصدة المالية الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية البالغة 7 مليارات دولار، داعيا إلى الإفراج الفوري عن هذه الأرصدة".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
09:50 | 2021-04-10
07:30 | 2021-04-10
07:00 | 2021-04-10
06:30 | 2021-04-10
06:10 | 2021-04-10
22:18 | 2021-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website