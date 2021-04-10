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إقتصاد
الدولار يرتفع من جديد.. إليكم سعره صباح اليوم
Lebanon 24
10-04-2021
|
09:50
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ارتفع سعر الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت ليتراوح بين 12670 و12750 ليرة لكل دولار، وفق ما أفاد موقع "ياصور".
وكان الدولار تراوح في السوق الموازية مساء أمس بين 12650 ليرة لبنانية للمبيع و 12700 ليرة لبنانية للشراء.
المصدر: ياصور
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