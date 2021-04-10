خبر سار للشباب اللبناني: فرص عمل عن بعد بشركات عالمية

وسط المشهدية السوداوية التي يعيشها اللبنانيون، قد يشكّل خبر فتح الأبواب أمام الشباب اللبناني للتعاقد مع شركات خارجية، النبأ المفرح الوحيد في زمننا، بالنسبة لعشرات الآف اللبنانيين الذين يبحثون عن فرص عمل تبقيهم في بلدهم، وتوفر لهم مصدر دخل بالعملات الأجنبية. الإهتمام نفسه ينسحب على الشركات التي تبحث عن الكفاءات والمهارات لتوظيفها عن بعد. كيف ذلك؟





نتحدث عن مبادرة خلّاقة بعنوان "Lebanon Outsourcing Initiative"، أطلقتها شركة(B.O.T ) Bridge. Outsource. Transform تخطّت من خلالها الإطار النظري إلى الواقع الفعلي، بحيث أتاحت عبر مشروعها المبتكر، التواصل بين فريقين، هما الشركات والمنظّمات الدوليّة الباحثة عن كادر بشري متخصص من جهة، ولبنانيون من ذوي الإختصاص يبحثون عن فرص عمل من جهة ثانية. شركة(B.O.T ) جمعت الفريقين بموقع متكامل استحدثته على الرابط التالي: https://loi.letsbot.io/home

انطلقت المبادرة من مواكبة مرحلة العمل عن بعد، والتي هي حاجة مشتركة للشركات والمختصّين في آن، بحيث تسعى الشركات إلى اعتماد الرقمنة وتخفيض التكلفة والاستفادة من المهارات والطاقات الفكرية في مجالات شتّى، وبات التعاقد الخارجي (Outsourcing) يشكّل حاجة مشتركة.



لماذا الشباب اللبناني تحديدًا؟

وجد أصحاب المبادرة في حديث لـ "لبنان 24" أنّ هناك إمكانيات كبيرة لدى الشباب اللبناني، خصوصًا في مجالات رقمية تكنولوجية إبداعية مالية، وفي غيرها من المجالات "عبر موقعنا المبتكر نسلّط الضوء على قدرة لبنان كمصدّر للمهارات، من خلال العمل عن بعد أو ما يعرف بالتعاقد الخارجي (outsourcing)، وبذلك نتيح عبر هذه المبادرة لشركات الأعمال عالمياً، إمكانية الوصول إلى مجموعةٍ من المواهب والطاقات التي تتصف بمستوى عالٍ من المهارات في مجالات الخدمات الإبداعية، والموارد البشرية، والخدمات المالية، والرقمية، والبرمجيات، والبيانات، بالإضافة إلى قطاعات الإنترنت وتطوير التطبيقات. وبالتالي ستتمكّن الشركات انطلاقاً من هذه المنصة، من الاستعانة بخدمات عالية الجودة في لبنان، في الوقت نفسه الإستفادة من معدّلات أسعار تنافسية".

تجدر الإشارة إلى أنّ شركة B.O.T هي إحدى أولى المنصّات في العالم العربي التي توفر خدمات البيانات بتقنيات عالية، وتساهم في تعزيز التعاقد الخارجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أنّ الشركة رائدة في التعاون على المستويين المحلي والدولي من خلال منظمات عالمية بما فيها AlFanar و LIFE، ويونيسف لبنان (UNICEF Lebanon) وDOT Lebanon.



مبادرة Lebanon Outsourcing Initiative هي المنصّة الأولى التي ترجمت عمليّا كل النظريات التي تتغنّى بالمهارات العالية لدى فئة ليست بقليلة من اللبنانيين، تمكنّهم علومهم وتعدد لغاتهم ومهنيتهم من تأدية هذا الدور وحجز مواقعهم في الشركات الدولية من دون الحاجة إلى الهجرة، وبذلك جسّدت شركة B.O.T على أرض الواقع مقولة لبنان وطن المهارات، وأتاحت هذا التواصل بين الشباب اللبناني وبين الشركات الدولية، وعززت من موقع لبنان على الخارطة العالمية، وأتاحت المجال أمام فرص عمل واعدة، هي حاجة مشتركة للبنانيين والشركات العالمية.

إن كنتم مؤسسة تسعى للتعاقد الخارجي مع مهارات متمكّنة، أو اختصاصيين يبحثون عن فرصٍ دولية وتودون المشاركة في مبادرة Lebanon Outsourcing Initiative، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: https://loi.letsbot.io/home.