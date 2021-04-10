إقتصاد

كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟

Lebanon 24
10-04-2021 | 17:26
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تراوح سعر صرف الدولار عصر اليوم السبت في السوق الموازية ما بين 12675 و 12725 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي.
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