إقتصاد

ارتفاع في سعر صرف الدولار... كم سجل مساء؟

Lebanon 24
10-04-2021 | 20:02
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سجل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم السبت، 12700 و12800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباحاً، ما بين 12700 و12750 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
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