ارتفاع في سعر صرف الدولار... كم سجل مساء؟

سجل سعرُ صرف الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم السبت، 12700 و12800 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجل صباحاً، ما بين 12700 و12750 ليرة لبنانية للدولار الواحد.