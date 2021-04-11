إقتصاد

رغم كورونا.. الإمارات تسجل ثاني أعلى معدل إشغال فندقي في العالم

Lebanon 24
11-04-2021 | 11:00
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سجلت الإمارات ثاني أعلى معدل إشغال فندقي في العالم لعام 2020، رغم جائحة فيروس كورونا التي لا تزال تلقي بظلالها على مختلف الدول.

 

وحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن منظمة السياحة العالمية، حلت الصين في المرتبة الأولى عالميا بمعدلات إشغال للمنشآت الفندقية بنسبة 58%، تلتها دولة الإمارات بالمرتبة الثانية بنسبة 54.7%.

 

وجاءت في المرتبة الثالثة الولايات المتحدة بنسبة إشغال بلغت 37%، ومن ثم المكسيك بـ32%، وتركيا بـ30% وتايلاند بنسبة 27%، والمملكة المتحدة بـ26%، وإسبانيا بـ23%، ومن ثم إيطاليا بـ16%، وأخيراً ألمانيا بنسبة 12%.

 

وبحسب وكالة "وام" الإماراتية، وصل عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإماارت إلى 14.8 مليون نزيل، فيما سجل عدد ليالي الإقامة في المنشآت البالغة 1089 منشأة توفر نحو 180 ألف غرفة فندقية، ونحو 54.2 مليون ليلة، ومتوسط إقامة 3.7 ليال للنزيل.

 

فيما بلغت العائدات 318.5 درهم للغرفة (87 دولارا)، في حين بلغت مساهمة السياحة الداخلية بالاقتصاد الوطني 41 مليار درهم (11.1 مليار دولار)، العام الماضي، مع توقعات بمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة.

المصدر: روسيا اليوم
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