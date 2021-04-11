إقتصاد

في مصر.. تشغيل أوّل محطة متنقّلة لتموين السيارات بالغاز (صورة)

Lebanon 24
11-04-2021 | 12:00
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أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، عن تشغيل أولى المحطات المتنقلة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط والتي تعد إحدى الوسائل المتطورة التي بدأ  قطاع البترول تشغيلها لتيسير خدمات تموين السيارات العاملة بالغاز الطبيعي.

وبحسب البيان الذي نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصرية، فإنّ "المحطات المتنقلة تتميّز بجاهزيتها لتموين السيارات وقدرتها علي الوصول بالخدمة للأماكن التي لا يتواجد بها شبكات الغاز الطبيعي وكذلك الاستفادة بها في مناطق الاستهلاك الموسمي كالمناطق السياحية والمصايف وكذلك في حالات الطوارئ أو الصيانة للمحطات والشبكات".

وأضاف البيان: "كما أن ما تتميز به من قدرات علي نقل وتخزين كميات من الغاز تصل إلى 5000 متر مكعب يجعلها قابلة للاستخدام في إمداد المنشآت الصناعية والتجارية، ويتم تغذية هذه السيارات من أقرب شبكة للغاز". 

 

 
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