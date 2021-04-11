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إقتصاد
أسعار جديدة للدولار في سوريا خلال شهر رمضان
Lebanon 24
11-04-2021
|
23:00
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أعلنت غرفتا التجارة في دمشق، أن شركات الصرافة ستبيع الدولار للتجار والصناعيين بأسعار متدرجة الانخفاض خلال شهر رمضان.
ونشرت الغرفتان إعلانا لشركتي صرافة عن عمليات بيع آجل للدولار، وفق ثلاث شرائح خلال شهر رمضان، مدة كل منها 10 أيام.
ووفق الإعلان فإن سعر الصرف خلال الأيام العشرية (من 1 وحتى 10 رمضان) الأولى 3250 ليرة، وينخفض السعر إلى 3100 ليرة، في العشرية الثانية (من 11 وحتى 20)، ليصل إلى 2900 ليرة في العشرية الأخيرة من الشهر.
واشترط الإعلان أن يتم تثبيت البيع وفقا للشرائح الثلاث خلال الفترة من 1 وحتى 5 رمضان.
يذكر أن غرفة تجارة دمشق كانت أعلنت في 7 من الشهر الجاري عن بيع الدولار الآجل بسعر 3375 ليرة، والتسليم من يوم لعشرة أيام. ونوهت بأن "الأولوية لتغطية المستوردات الغذائية والدوائية".
ورغم أن أي إعلان رسمي لم يصدر عن المصرف المركزي في البلاد، إلا أن غرف التجارة لا يمكنها التداول بأي سعر غير رسمي ما لم تحصل على موافقة مسبقة، إذ أن المرسوم رقم 3 لعام 2020 يعاقب كل من يتداول بعملة غير الليرة السورية خارج القنوات الرسمية والسعر الرسمي لمصرف سوريا المركزي الذي ما زال محددا عند 1256 ليرة للدولار الواحد.
وتشهد أسعار صرف الدولار تراجعا متواصلا منذ أيام في السوق السوداء، إلا أنها ما زالت تعادل ضعفي السعر المحدد رسميا.
المصدر:
روسيا اليوم
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