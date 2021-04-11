إقتصاد

بشرى إلى اللبنانيين بشأن "أزمة المحروقات".. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
11-04-2021 | 18:17
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أكد ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا في اتصال مع "الوكالة الوطنية للاعلام" أنه أجرى اتصالات مع بعض أصحاب الشركات المستوردة، الذين أكدوا أنهم "سيوزعون غدا مادة البنزين على الاسواق اللبنانية، وستحل أزمة المحروقات جزئيا".

وطمأن المواطنين قائلا: "لا داعي للهلع"، ودعاهم الى أن "يتحلوا بالصبر، فمادة البنزين ستتوافر في الاسواق بدءا من الغد".
 

وكان البراكس قال في حديث لـ"لبنان24" ان "ما تشهده محطات بيروت اليوم، هو نتيجة الازمة التي عرفناها في الاسبوع الماضي"، وقال: "الباخرة وصلت يوم الجمعة، وأفرغت حمولتها في مستودعات الشركة المستوردة، لكن يومي السبت والاحد ليس هناك تسليم للمحطات من المستودعات، وكنا قد ناشدنا المسؤولين لفتح المستودعات لتسليم البنزين للمحطات خلال يومي العطلة ولكن هذا لم يحصل".

وأضاف: "المشكلة مقبلة على الحلحلة ابتداء من يوم غد الاثنين، اذ انه سيتم تسليم المواد للمحطات، لكن اذا بقي اسلوب العمل ووتيرته على ما هي عليه فإنه من الطبيعي اننا سنكون امام مشكلات مماثلة".

 

 
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