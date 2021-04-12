كابوس رفع الدعم.. دولار البنزين بـ14 ألف والتنكة بـ165 ألف؟

كتبت باتريسيا جلاد في "نداء الوطن": "بدأ السير في مسألة ترشيد الدعم، ولكن "عالسَكت" من دون "طنّة ورنّة"، تمهيداً للرفع النهائي للدعم. وزارة الإقتصاد خفّضت محتوى السلة الغذائية المدعومة الى مواد أساسية معدودة مثل اللحوم والحليب...بالنسبة الى تداعيات رفع الدعم عن الصناعيين وبالتالي عن المنتجات الوطنية، "سبق أن رُفع عن المواد الأولية التي يحتاجونها للتصنيع، ولكن لم يؤثّر ذلك على ارتفاع الأسعار"، كما قال نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش لـ "نداء الوطن"، مشيراً الى أن "الصناعيين سبق أن طلبوا منذ نحو 20 يوماً من وزارة الإقتصاد والتجارة عدم إدراج المواد الأولية ضمن السلّة المدعومة وذلك لصعوبة آلية استخدام هذه المواد عند التصدير، اذ المطلوب موافقة مسبقة من الوزارة قبل تصدير أي سلعة تتضمن مواد أوّلية مدعومة. فوافق الوزير بإلغاء الدعم على كل المواد الأولية".وأضاف: "بما أن المواد الأوّلية تلك تشكّل نسبة مئوية صغيرة من كلفة الإنتاج فهذا لم يؤثّر على سعر المنتج في السوق المحلية". أما في ما يتعلق برفع الدعم عن المواد المستوردة، أكّد أنه "سيؤثّر رفع الدعم سلباً على أسعار السلع في السوق المحلية وستكون قيمته مضافة الى الصناعة للأصناف المصنّعة محلياً".كما أن الصناعة المحليّة استطاعت تغطية النقص الحاصل من تدني فاتورة الإستيراد، فهي جاهزة لتغطية كل الأصناف المستوردة في حال تمّ تصنيعها في لبنان".البنزين وفاتورة المولّداتوبات من المعلوم أن رفع الدعم عن البنزين سيرفع سعر صفيحة البنزين اذا ما احتسب الدولار على سعر الـ14 ألف ليرة الى 165 ألف ليرة. أما بالنسبة الى فاتورة المولدات الكهربائية التي نشطت منذ بداية العام مسجلة ارتفاعاً شهرياً مستمراً الى 882 ليرة لبنانية عن كل كيلواط بالساعة استناداً الى تسعيرة وزارة الطاقة الأخيرة الصادرة عن شهر آذار من 633 ليرة في نهاية العام 2020.فضلاً عن رسم الساعة الذي يبدأ بـ20 ألف ليرة لساعة الـ5 أمبير، و30 ألف ليرة لـ10 أمبير و40 ألف ليرة لساعة الـ15 أمبير. وذلك نظراً الى زيادة التقنين الكهربائي وتمهيداً لرفع الدعم عن المازوت الذي ارتفعت صفيحته من 12ألف ليرة الى 26100 ليرة الأسبوع المنصرم.ويقول أصحاب المولّدات انهم يشترون المازوت بقيمة 40 ألف ليرة من السوق السوداء عدا طبعاً عن كلفة الصيانة التي تحتسب على أساس سعر السوق السوداء.من هنا فإن فاتورة المولدات الكهربائية في حال رفع الدعم عنها ستصل شهرياً بكل سهولة الى 500 و 600 ألف ليرة وفق أقلّ تقدير وحتى أنها ستصل الى المليون ليرة لبنانية وهو أقلّ من متوسط الراتب الشهري لأي موظّف. علماً أن متوسط فاتورة المولّد الكهربائي تبلغ حالياً نحو200 ألف ليرة لبنانية لكل منزل".