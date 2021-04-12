إقتصاد

عمل في دكان بمسقط.. نجاة ملياردير شهير من حادث تحطم مروحيته (صور)

Lebanon 24
12-04-2021 | 07:30
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أكدت وسائل إعلام هندية نجاة الملياردير الهندي يوسف علي مالك مجموعة "اللولو" العالمية وزوجته، من حادث سقوط مروحية كانا على متنها في منطقة كيرلا جنوبي البلاد.

 

 

 

وأشارت مصادر صحافية محلية إلى أن "يوسف علي وزوجته بخير وأنهما يخضعان حاليا للرعاية الطبية في أحد المستشفيات الهندية في مقاطعة كوتشي".

ونقلت المصادر عن شهود عيان، أن "طيار المروحية تمكن بمهارة عالية من تجنب وقوع خسائر في الأرواح لدى هبوطه بها".

وتصدر الملياردير يوسف علي قائمة رجال الأعمال الأكثر تأثيرا في الشرق الأوسط لعام 2019، فهو رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة "اللولو" الدولية، التي تمتلك فروعا عديدة في مصر والإمارات والشرق الأوسط.

وينحدر الملياردير من مقاطعة كيرالا الهندية حيث كان يعاني في صغره من الفقر الشديد، الأمر الذي دفعه إلى ترك الهند والاتجاه إلى الخليج حيث عمل في دكان بسيط وسط العاصمة العمانية مسقط.

وخرج من الحي عقب صدور قرار وزارة القوى العاملة بمنع غير العمانيين من العمل في محلات المواد الغذائية، وعاد بعد عام لينطلق بعمله الخاص، إذ استثمر أمواله وفتح دكانا يحمل اسم "لولو هايبر ماركت" ليطلق بعدها فروعا عديدة داخل السلطنة.

وانتقل بعدها إلى الإمارات ليقيم بأبو ظبي، وتوسع في عدد الفروع التي يمتلكها، وهو أول وافد ينتخب لعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي عام 2005.

وجاءت مجموعة "اللولو هايبر ماركت"، ضمن أسرع شركات تجارة التجزئة نموا في العالم.

المصدر: وكالات
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