15
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
9
o
بعلبك
15
o
بشري
15
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
ارتفاع احتياطي بلد عربي من العملة الأجنبية إلى 60 مليار دولار.. هذه التفاصيل
Lebanon 24
12-04-2021
|
08:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى أكثر من 60 مليار دولار أميركي.
ونقل بيان حكومي عن الكاظمي قوله، إن "احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية، ارتفع إلى أكثر من 60 مليار دولار بعد أن كان 51.9 مليارا قبل الشروع بالإجراءات الإصلاحية لهذه الحكومة".
وأضاف، أن "الزيادة جاءت نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بعد أن راهن الكثير على فشلها وعدم استمرارها، كما نجحنا في إيقاف الهدر والفساد الكبير في مزاد البنك المركزي سيئ الصيت وماضون بإجراءاتنا ولن نتوقف".
وأشار الكاظمي، إلى أن "إجراءات حكومته في محاربة الفساد مستمرة رغم العراقيل التي يحاول البعض وضعها لكننا سنستمر دونما تراجع".
ويمر العراق بأزمة اقتصادية دفعت حكومة مصطفى الكاظمي إلى تعويم الدينار لتتمكن من دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين الذين يبلغ عددهم نحو ستة ملايين موظفا ومتقاعدا.
تابع
الأكثر قراءة
مذيعة طقس الـ LBCI من دون ماكياج.. شاهدوا كيف بدت (صورة)
Lebanon 24
مذيعة طقس الـ LBCI من دون ماكياج.. شاهدوا كيف بدت (صورة)
12:00 | 2021-04-11
11/04/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إليكم هذه الرسالة من "وزارة الصحة"
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إليكم هذه الرسالة من "وزارة الصحة"
20:35 | 2021-04-11
11/04/2021 08:35:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 13 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 13 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
09:02 | 2021-04-12
12/04/2021 09:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي اسباب أزمة البنزين... الآتي أسوأ
Lebanon 24
هذه هي اسباب أزمة البنزين... الآتي أسوأ
14:09 | 2021-04-11
11/04/2021 02:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
وقف تعامل المصارف المراسلة.. إقصاء مالي فعزلة
Lebanon 24
وقف تعامل المصارف المراسلة.. إقصاء مالي فعزلة
16:00 | 2021-04-11
11/04/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
11:00 | 2021-04-12
قرار جديد من دبي بشأن تقديم الطعام خلال رمضان في المطاعم
10:00 | 2021-04-12
كورونا وراء ارتفاع معدلات البطالة في أميركا!
09:02 | 2021-04-12
بعد تخطيه أمس الـ 13 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
07:46 | 2021-04-12
ارتفاع بأسعار البنزين والمازوت والغاز.. هكذا اصبحت
07:30 | 2021-04-12
عمل في دكان بمسقط.. نجاة ملياردير شهير من حادث تحطم مروحيته (صور)
06:30 | 2021-04-12
كابوس رفع الدعم.. دولار البنزين بـ14 ألف والتنكة بـ165 ألف؟
فيديو
شجار عنيف وعراك بالأيدي على متن رحلة قبل إقلاعها من اسطنبول.. وفيديو يوثّق ما جرى
Lebanon 24
شجار عنيف وعراك بالأيدي على متن رحلة قبل إقلاعها من اسطنبول.. وفيديو يوثّق ما جرى
10:30 | 2021-04-12
12/04/2021 11:39:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"هواوي" تستعدّ لإطلاق ساعتها المنافسة الجديدة "Watch 3"
Lebanon 24
"هواوي" تستعدّ لإطلاق ساعتها المنافسة الجديدة "Watch 3"
15:00 | 2021-04-11
12/04/2021 11:39:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ميسي يرتجف من البرد في موقعة "كلاسيكو الأرض" (فيديو)
Lebanon 24
ميسي يرتجف من البرد في موقعة "كلاسيكو الأرض" (فيديو)
10:30 | 2021-04-11
12/04/2021 11:39:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact