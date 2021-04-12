إقتصاد

هبوط أسعار النفط.. ما السبب؟

Lebanon 24
12-04-2021 | 12:00
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هبطت أسعار النفط، اليوم الاثنين، مع زيادة عدد حالات الإصابة بكورونا في بعض المناطق في العالم ما كبح أسعار الذهب الأسود.

 

وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت موسكو، انخفض سعر خام "برنت" بنسبة 0.54% إلى 62.61 دولار للبرميل، فيما هبط خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.62% إلى 58.95 دولار للبرميل.

 

وعلى الرغم من أن عدد من تلقوا اللقاح بجرعتيه في الولايات المتحدة فاق 70 مليونا وأن أوروبا تشهد تراجعا في عدد حالات الإصابة مع سريان إجراءات للعزل العام، فقد سجلت الهند أعدادا قياسية لحالات الإصابة اليومية الجديدة كما تشهد مناطق أخرى من آسيا زيادة حادة في الإصابات.

 

ويقول محللون ومتعاملون إنه من المرجح أن يستمر ذلك في كبح أي انتعاش لحركة السفر العالمية ويبقي الأسعار في نطاق محدود مع اقتراب الصيف.

المصدر: روسيا اليوم
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