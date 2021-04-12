15
o
بيروت
15
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
11
o
النبطية
10
o
زحلة
11
o
بعلبك
14
o
بشري
15
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
مركبات ذاتية القيادة في دبي بحلول العام 2023
Lebanon 24
12-04-2021
|
17:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، أنَّ إمارة دبي تسعى لتشغيل مركبات ذاتية القيادة ضمن أسطول النقل العام في دبي اعتباراً من عام 2023، ليصل عددها الى 4000 مركبة في 2030.
وقال الشيخ حمدان في تغريدات عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الإثنين، "ناقشت مع جيف بليش، المدير التنفيذي القانوني لشركة "جنرال موتورز، كروز" مستقبل التنقل الذكي وأبرز مستجداته، وحضرت توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة العالمية، وهيئة الطرق والمواصلات لتشغيل مركبات الشركة ذاتية القيادة في دبي اعتباراً من 2023 ليصل عددها إلى 4000 مركبة في 2030".
وأضاف الشيخ حمدان، "دبي ستكون الأولى خارج أمريكا في تشغيل مركبات "كروز" للتنقل الذاتي.. هدفنا تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقُّل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة عبر مختلف وسائل المواصلات بحلول 2030".
وأوضح أنَّ رؤية دبي لمستقبل القيادة الذاتية هدفها خفض تكاليف النقل بمقدار 900 مليون درهم سنوياً، وتوفير 1.5 مليار درهم بخفض التلوُّث البيئي بنسبة 12% سنوياً، وتحقيق 18 مليار درهم من العائدات الاقتصادية كل عام بزيادة كفاءة قطاع النقل بحلول 2030 (الدولار يعادل 3.67 درهماً).
المصدر: 24 - بلومبيرغ
تابع
الأكثر قراءة
بعد تخطيه أمس الـ 13 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 13 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
09:02 | 2021-04-12
12/04/2021 09:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع بأسعار البنزين والمازوت والغاز.. هكذا اصبحت
Lebanon 24
ارتفاع بأسعار البنزين والمازوت والغاز.. هكذا اصبحت
07:46 | 2021-04-12
12/04/2021 07:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما عممه "التيار الوطني الحر" على كوادره
Lebanon 24
هذا ما عممه "التيار الوطني الحر" على كوادره
08:00 | 2021-04-12
12/04/2021 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إليكم هذه الرسالة من "وزارة الصحة"
Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. إليكم هذه الرسالة من "وزارة الصحة"
20:35 | 2021-04-11
11/04/2021 08:35:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية يفاجئها حبيبها ويطلب يدها في دبي.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانية يفاجئها حبيبها ويطلب يدها في دبي.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
11:49 | 2021-04-12
12/04/2021 11:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
19:12 | 2021-04-12
سيناريو الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. هل سينخفض سعره؟
19:00 | 2021-04-12
خطة بايدن الضريبية تثير الجدل... وهذه هي الاسباب
18:49 | 2021-04-12
لجنة المال تسلمت أجوبة المصارف حول تحويلات للطلاب بالخارج
17:38 | 2021-04-12
جمعية المستهلك: لوضع سياسات اقتصادية مالية جديدة معروفة المواصفات
17:30 | 2021-04-12
جونسون يعرض منزله للإيجار.. مقابل 6 آلاف دولار (صور)
17:27 | 2021-04-12
كم بلغ سعر صرف الدولار عصراً؟
فيديو
مفاجأة عن فيديو إنقاذ الطفلة الذي انتشر.. خطآن ارتكبهما الطبيب
Lebanon 24
مفاجأة عن فيديو إنقاذ الطفلة الذي انتشر.. خطآن ارتكبهما الطبيب
15:00 | 2021-04-12
12/04/2021 19:58:33
Lebanon 24
Lebanon 24
قذاف الدم: إذا ترشح نجل القذافي للانتخابات فهو الأوفر حظا (فيديو)
Lebanon 24
قذاف الدم: إذا ترشح نجل القذافي للانتخابات فهو الأوفر حظا (فيديو)
12:00 | 2021-04-12
12/04/2021 19:58:33
Lebanon 24
Lebanon 24
شجار عنيف وعراك بالأيدي على متن رحلة قبل إقلاعها من اسطنبول.. وفيديو يوثّق ما جرى
Lebanon 24
شجار عنيف وعراك بالأيدي على متن رحلة قبل إقلاعها من اسطنبول.. وفيديو يوثّق ما جرى
10:30 | 2021-04-12
12/04/2021 19:58:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact