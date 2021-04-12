مركبات ذاتية القيادة في دبي بحلول العام 2023

أعلن ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، أنَّ إمارة دبي تسعى لتشغيل مركبات ذاتية القيادة ضمن أسطول النقل العام في دبي اعتباراً من عام 2023، ليصل عددها الى 4000 مركبة في 2030.وقال الشيخ حمدان في تغريدات عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الإثنين، "ناقشت مع جيف بليش، المدير التنفيذي القانوني لشركة "جنرال موتورز، كروز" مستقبل التنقل الذكي وأبرز مستجداته، وحضرت توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة العالمية، وهيئة الطرق والمواصلات لتشغيل مركبات الشركة ذاتية القيادة في دبي اعتباراً من 2023 ليصل عددها إلى 4000 مركبة في 2030".وأضاف الشيخ حمدان، "دبي ستكون الأولى خارج أمريكا في تشغيل مركبات "كروز" للتنقل الذاتي.. هدفنا تحويل 25% من إجمالي رحلات التنقُّل في دبي إلى رحلات ذاتية القيادة عبر مختلف وسائل المواصلات بحلول 2030".وأوضح أنَّ رؤية دبي لمستقبل القيادة الذاتية هدفها خفض تكاليف النقل بمقدار 900 مليون درهم سنوياً، وتوفير 1.5 مليار درهم بخفض التلوُّث البيئي بنسبة 12% سنوياً، وتحقيق 18 مليار درهم من العائدات الاقتصادية كل عام بزيادة كفاءة قطاع النقل بحلول 2030 (الدولار يعادل 3.67 درهماً).