قرار حصر عملية الذبح تابع.. وقفة احتجاجية لاصحاب المسالخ والملاحم جنوباً

نظم أصحاب المسالخ والملاحم في الجنوب وقفة إحتجاجية عند مثلث الزهراني، رفضا لقرار وزير الإقتصاد، ووصفوا القرار بـ"الجائر" في حقهم وفي حق مئات العائلات من خلال حصر عملية الذبح في مسالخ محددة بالتعاون مع عدد ضئيل من التجار. وناشدوا وزير الإقتصاد العودة عن القرار وإفساح المجال أمام كل المسالخ للقيام بدورها من أجل تغطية السوق المحلي.

وتحدث رضا قعفراني باسم مسالخ منطقة صور، وناشد رئيس بلدية صور،"وضع يده على الملف والتحرك من أجل وقف هذه المهزلة".