إقتصاد

قرار حصر عملية الذبح تابع.. وقفة احتجاجية لاصحاب المسالخ والملاحم جنوباً

Lebanon 24
12-04-2021 | 14:58
A-
A+
قرار بحصر عملية الذبح في مسالخ محددة.. و
Doc-P-812152-637538364977487716.jpg
Doc-P-812152-637538364977487716.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نظم أصحاب المسالخ والملاحم في الجنوب وقفة إحتجاجية عند مثلث الزهراني، رفضا لقرار وزير الإقتصاد، ووصفوا القرار بـ"الجائر" في حقهم وفي حق مئات العائلات من خلال حصر عملية الذبح في مسالخ محددة بالتعاون مع عدد ضئيل من التجار. وناشدوا وزير الإقتصاد العودة عن القرار وإفساح المجال أمام كل المسالخ للقيام بدورها من أجل تغطية السوق المحلي.

وتحدث رضا قعفراني باسم مسالخ منطقة صور، وناشد رئيس بلدية صور،"وضع يده على الملف والتحرك من أجل وقف هذه المهزلة".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
17:38 | 2021-04-12
17:30 | 2021-04-12
17:27 | 2021-04-12
17:00 | 2021-04-12
15:00 | 2021-04-12
14:51 | 2021-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website