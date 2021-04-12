جونسون يعرض منزله للإيجار.. مقابل 6 آلاف دولار (صور)

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عرض منزله الريفي في أوكسفوردشاير للإيجار مقابل 4250 جنيها إسترلينيا شهريا أي حوالي 5 آلاف و844 دولارا.

وقالت الصحيفة إن المنزل مكون من أربع غرف نوم ومسبح مدفأ وملعب تنس، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء وخطيبته كاري سيموندز، لديهما بالفعل خياران من العقارات المميزة.

الأول شقتهما المكونة من أربع غرف نوم التي تم تجديدها مؤخرا في داونينغ ستريت والثاني هو هذا المنزل الريفي الذي اشتراه جونسون وزوجته السابقة مارينا ويلر مقابل 690 ألف جنيه إسترليني في عام 2003.

ويحتوي المنزل الذي تبلغ مساحته 3100 قدم مربع أيضا على ملحق يصفه وكلاء العقارات بأنه غرفة حديقة، أما المبنى المستقل الذي كان في السابق حظيرة، يحتوي على مطبخ صغير ومدفأة.

لكن يتعين على المستأجرين الجدد للعقار البالغ قيمته 1.2 مليون جنيه إسترليني إحضار أثاثهم الخاص، لأنه سيؤجر من دون أثاث.