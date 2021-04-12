إقتصاد

جونسون يعرض منزله للإيجار.. مقابل 6 آلاف دولار (صور)

Lebanon 24
12-04-2021 | 17:30
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ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عرض منزله الريفي في أوكسفوردشاير للإيجار مقابل 4250 جنيها إسترلينيا شهريا أي حوالي 5 آلاف و844 دولارا.

وقالت الصحيفة إن المنزل مكون من أربع غرف نوم ومسبح مدفأ وملعب تنس، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء وخطيبته كاري سيموندز، لديهما بالفعل خياران من العقارات المميزة.

الأول شقتهما المكونة من أربع غرف نوم التي تم تجديدها مؤخرا في داونينغ ستريت والثاني هو هذا المنزل الريفي الذي اشتراه جونسون وزوجته السابقة مارينا ويلر مقابل 690 ألف جنيه إسترليني في عام 2003.

ويحتوي المنزل الذي تبلغ مساحته 3100 قدم مربع أيضا على ملحق يصفه وكلاء العقارات بأنه غرفة حديقة، أما المبنى المستقل الذي كان في السابق حظيرة، يحتوي على مطبخ صغير ومدفأة.

لكن يتعين على المستأجرين الجدد للعقار البالغ قيمته 1.2 مليون جنيه إسترليني إحضار أثاثهم الخاص، لأنه سيؤجر من دون أثاث.

 

Mr Johnson and ex-wife Marina Wheeler bought the house for £690,000 in 2003. It has a minimalist decor of white walls and mahogany flooring

 

The cosy 3,100 sq ft property also has an annexe, which is described by the estate agents as a garden room

 

The four-bedroom property is being advertised with local estate agents Strutt & Parker, pictured, outdoor swimming pool

 

The cosy 3,100 sq ft property also has an annexe, which is described by the estate agents as a garden room

 

Converted from a barn, the self-contained building has a small kitchen and features exposed brick and a fireplace

 

The new tenants of the £1.2 million property will have to bring their own furniture as the listing states it is unfurnished

 

 

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