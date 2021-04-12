سيناريو الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. هل سينخفض سعره؟

من المقرّر أن يُطلق مصرف لبنان يوم 16 نيسان الجاري المنصة الخاصة بالدولار، والتي قال وزير المال غازي وزني أنها "مرحلية ومؤقتة".

وخلال اليومين الماضيين، شهد سعر الدولار قفزة جديدة إذ تجاوز مؤخراً حدود الـ13 ألف ليرة، في وقتٍ تتجه الأنظار إلى دور المنصة في تعديل سعر صرف الليرة قليلاً.

ووفقاً للخبراء، فإن الدولار سيحافظ على ارتفاعٍ طفيف خلال الأيام القليلة المقبلة، في حين أن هذا الأمر سيقابله انخفاض طفيف أيضاً، وسيبقى الدولار يتراوح بين الـ11000 ليرة و الـ13 ألف ليرة لبنانية لأيام عديدة حتى مع إطلاق المنصة.

ومن المتوقع أن يصل الدولار مع اطلاق المنصة إلى سعر 10 آلاف ليرة، بحسب وزير المال، علماً أن الخبراء يؤكدون أن السعر الذي يبرز في السوق الموازية ليس حقيقياً بالدرجة الكافية، كما أن عوامل صعود الدولار ليست حقيقية وأساسها يرتبط بالظروف السياسية.

ومع هذا، يرى العديد من المراقبين أن "قدرة المنصة الخاصة بالدولار على الصمود قد تكون ضئيلة"، في حين أن هناك مخاوف من أن تتحوّل إلى "صوريّة".

ويشدّد الخبراء على أن ما يسمح باستقرار سعر الصرف هو دخول دولارات إلى لبنان وانفراجات سياسية مع اصلاحات جدية، إلى جانب إعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي.