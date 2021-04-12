إقتصاد

اللجان الفرعية استكملت مناقشة اقتراحات انشاء وتنظيم المناطق الاقتصادية

Lebanon 24
12-04-2021 | 21:31
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عقدت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، جلسة لها بعد ظهر اليوم برئاسة النائب حسين الحاج حسن، وحضور وزير الصناعة عماد حب الله والنواب: سمير الجسر، الان عون، جهاد الصمد، نقولا نحاس، ابراهيم الموسوي، سيزار ابي خليل وفيصل الصايغ.

كما وحضر الجلسسة كل من المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون ورئيس مصلحة الابحاث في وزارة الزراعة ابراهيم حاوي، وممثل وزارة المالية يوسف الزين (خدمات قانونية)، ورئيس مجلس الادارة والمدير العام بالتفويض للمنطقة الاقتصادية الخاصة حسان الضناوي، وممثلين عن مجلس الادارة العامة للمؤسسة العامة لتجيع الاستثمارات في لبنان، الخبير الاقتصادي عباس رمضان، والمساعدة القانونية ريتا سرياني، ورئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني.

وخصصت الجلسة لاستكمال مناقشة اقتراح القانون الرامي الى انشاء وتنظيم المناطق الاقتصادية الخاصة في لبنان، واقتراحي القانونين المتعلقين بإنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في محافظة بعلبك - الهرمل وفي قضاء زحلة.

وتابعت اللجنة مناقشة جدول الاعمال المذكور اعلاه بصورة عامة، حيث استكملت الاستماع الى آراء الحاضرين وملاحظاتهم، وتم التوافق على استكمال البحث في الجلسة المقبلة.
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