12
o
بيروت
13
o
طرابلس
9
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
5
o
زحلة
6
o
بعلبك
11
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
متجر لبناني شهير: الأسعار بالدولار!
Lebanon 24
13-04-2021
|
06:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت ليا القزي في "الأخبار": "عدّل متجر ألبسة وأدوات رياضية لبناني «واسع الانتشار»، من سياسة التسوّق عبر موقعه الإلكتروني. فألغى التسعير بالليرة اللبنانية، مُبقياً على عَرض الأسعار بالدولار الأميركي، مُعلناً في الوقت نفسه أنّ من يُريد التسوّق إلكترونياً عليه الدفع إمّا نقداً بالدولار الأميركي عند التوصيل، أو عبر بطاقات ائتمان دولية. أما في حالة التسوّق داخل المتجر، فيُقبل الدفع بالليرة اللبنانية، بحسب سعر السوق اليومي للتبادل بالدولار. «الشفافية» التي اعتمدها متجر الرياضة بإعلان سياسته الجديدة على رأس صفحته الإلكترونية بطريقة واضحة، لا تحجب المخالفة الفاقعة لقانون النقد والتسليف وقانون حماية المُستهلك التي ارتكبها، بمُجرّد امتناعه عن التسعير وقبول الدفع بالليرة، حتى ولو كان عبر الموقع الإلكتروني، طالما أنّ القانون لم يُفرّق بين مُختلف منصّات التجارة.
المُخالفة لدى متجر الرياضة ليست محصورة به، بل بدأت تتوسّع لدى عددٍ من التجّار والمستوردين، ممّن يرفضون أن يدفع المُستهلك بالعملة الوطنية. ومن يتكرّم و«يُساير» الزبون، يُقدّم له «عرضاً» بالدفع مناصفةً بين الدولار النقدي والليرة. هذه «الظاهرة» بدأت ترتفع في الأعمال التجارية التي قد يعتبرها البعض «ثانوية» لأنّها لا تتصل مُباشرةً بتأمين الحاجات الرئيسية للسكّان، وبالتالي لا ترتفع النقمة تجاه مخالفاتها وتُثير ضجّة، كما سيحصل لو أنّها امتدّت إلى قطاع التغذية أو الاستشفاء أو الطاقة. تنتشر بشكل خاصّ في كلّ ما له علاقة بقطاع البناء من مورّدين وتجهيزات صحية وأدوات وبلاط... بعض محال الأقمشة تقوم بذلك أيضاً، وإلى جانبها محالّ مفروشات. عددٌ من تجّار قطع غيار السيارات والمولدات يرفضون بيع القطع والزيوت المُخصّصة لتشغيل الآلات إلا بالدولار النقدي. حتى إنّ بعض المراكز الصحية تشترط الدفع بالدولار لقاء الخدمات التي تقدّمها. وآخر المُنضمّين إلى هذا «الحزب» هم بعض المتاجرين باللقاحات ضدّ وباء كورونا، بعدما حدّدوا سعره بالعملة الأجنبية ورفضوا تقاضي ثمنه حتّى وفق سعر صرف السوق. الشرط مفروض على السكّان، وأيضاً على إدارات عامة طلبت شراء اللقاح الروسي، على أن تدفع ثمنه بالليرة اللبنانية بحسب سعر السوق، لكنّ الشركة الخاصة أصّرت على القبض بالدولار.
يقول رئيس جمعيّة تجّار بيروت، نقولا شمّاس إنّ «الأغلبية تقبل الدفع بالليرة وخاصّة في القطاعات الأساسية كالسلّة الغذائية، إذا كان هذا الشرط يُطبّق في التجارة التي تُسمّى كماليات، فلا أستبعد ولكن لم تصلنا شكاوى من مُستهلكين». يؤكّد شمّاس أنّ قانونَي النقد والتسليف وحماية المُستهلك «يفرضان التسعير بالليرة وعدم رفض الدفع عبر العملة الوطنية، لذلك لا يوجد مخالفة لهما من قبل التجّار». ولكن الإجراءات الجديدة التي يلجأ إليها التجار، هي أنّه «بسبب الإجراءات المصرفية واضطرار التجّار إلى تأمين النقد بغية التمكّن من الاستيراد، يُجبرون على رفض الدفع عبر بطاقات الائتمان أو الشيك». أما بالنسبة إلى التوقف عن قبول الليرة، «وإذا تأكّدت هذه الظاهرة تكون بسبب عدم توفّر الدولار في السوق بسهولة، ليقوم التجّار بشرائه والاستيراد».
ما يجري «غير قانونيّ على الإطلاق»، يقول رئيس جمعية حماية المُستهلك زهير برّو، «والقانون يُعاقب المُخالفين بالسجن».
تابع
الأكثر قراءة
بعد تخطيه أمس الـ 13 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 13 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
09:02 | 2021-04-12
12/04/2021 09:02:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الشخص الذي رمى حقيبة أشلاء في بيروت بقبضة "المعلومات".. هذه هويته
Lebanon 24
الشخص الذي رمى حقيبة أشلاء في بيروت بقبضة "المعلومات".. هذه هويته
18:36 | 2021-04-12
12/04/2021 06:36:15
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانية يفاجئها حبيبها ويطلب يدها في دبي.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
Lebanon 24
فنانة لبنانية يفاجئها حبيبها ويطلب يدها في دبي.. شاهدوا ردة فعلها (فيديو)
11:49 | 2021-04-12
12/04/2021 11:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: اجراءات ستتخذ اعتباراً من المساء.. ما هي؟
Lebanon 24
إلى اللبنانيين: اجراءات ستتخذ اعتباراً من المساء.. ما هي؟
18:06 | 2021-04-12
12/04/2021 06:06:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما أوضحه مخباط عن استرازينيكا واللقاح الصيني.. وتحذير من هذا الأمر
Lebanon 24
هذا ما أوضحه مخباط عن استرازينيكا واللقاح الصيني.. وتحذير من هذا الأمر
09:37 | 2021-04-12
12/04/2021 09:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
07:00 | 2021-04-13
مرسوم هام للأسد بشأن الأسعار.. سجن وغرامات
06:00 | 2021-04-13
"مايكروسوفت" تشتري شركة مقابل 16 مليار دولار
22:12 | 2021-04-12
انخفاض "طفيف" للدولار في السوق الموازية.. إليكم سعره مساء اليوم
21:31 | 2021-04-12
اللجان الفرعية استكملت مناقشة اقتراحات انشاء وتنظيم المناطق الاقتصادية
21:00 | 2021-04-12
لاول مرة منذ 6 سنوات... اسواق ليبيا تنتعش في رمضان
19:12 | 2021-04-12
سيناريو الدولار في لبنان خلال الأيام المقبلة.. هل سينخفض سعره؟
فيديو
مفاجأة عن فيديو إنقاذ الطفلة الذي انتشر.. خطآن ارتكبهما الطبيب
Lebanon 24
مفاجأة عن فيديو إنقاذ الطفلة الذي انتشر.. خطآن ارتكبهما الطبيب
15:00 | 2021-04-12
13/04/2021 08:02:30
Lebanon 24
Lebanon 24
قذاف الدم: إذا ترشح نجل القذافي للانتخابات فهو الأوفر حظا (فيديو)
Lebanon 24
قذاف الدم: إذا ترشح نجل القذافي للانتخابات فهو الأوفر حظا (فيديو)
12:00 | 2021-04-12
13/04/2021 08:02:30
Lebanon 24
Lebanon 24
شجار عنيف وعراك بالأيدي على متن رحلة قبل إقلاعها من اسطنبول.. وفيديو يوثّق ما جرى
Lebanon 24
شجار عنيف وعراك بالأيدي على متن رحلة قبل إقلاعها من اسطنبول.. وفيديو يوثّق ما جرى
10:30 | 2021-04-12
13/04/2021 08:02:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact