إقتصاد

الدولار يرتفع والذهب يهبط.. هذه آخر الأسعار

Lebanon 24
13-04-2021 | 13:00
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هبطت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، إذ نال صعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية من الطلب على المعدن، وجاء ذلك قبيل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة.

ونزل الذهب 0.4 في المعاملات الفورية، ليكون بحلول الساعة 06:33 بتوقيت غرينتش عند 1725.15 دولار للأونصة، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1726.20 دولار للأونصة.

ويضغط صعود الدولار على الذهب، إذ يصير المعدن أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين خارج الولايات المتحدة، في حين ترفع زيادة عوائد السندات تكلفة فرصة حيازة المعدن، الذي لا يدر عائدا.

وخلص مسح نشره بنك الاحتياطي الاتحادي لنيويورك أمس الاثنين إلى أن توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم ارتفعت من جديد في آذار الماضي بعد زيادات تدريجية في الشهور الأخيرة، وأنها صارت أكثر إيجابية حيال سوق العمل، مما يدعم عوائد السندات والدولار.

وقال ستيفن إنز كبير محللي الأسواق العالمية لدى شركة الخدمات المالية "أكسي" أنه "من الصعب تصور أن الذهب لن يرتفع اليوم إذا أظهرت البيانات زيادة التضخم، لكن هناك احتمال كبير لارتداده عن هذا المسار في وقت لاحق هذا الأسبوع إذا جاءت بيانات مبيعات التجزئة إيجابية يوم الخميس".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.1 بالمئة إلى 24.81 دولار للأونصة، بينما استقر البلاديوم عند 2676.70 دولار للأونصة، وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1166.82 دولار.

 

المصدر: وكالات
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