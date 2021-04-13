إقتصاد

ثروة ملياردير تزداد ملياري دولار!

Lebanon 24
13-04-2021 | 15:00
A-
A+
Doc-P-812440-637539104247338200.jpg
Doc-P-812440-637539104247338200.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن ثروة رجل الأعمال الصيني، جاك ما، ازدادت بمقدار 2,3 مليار دولار بعد أن قامت السلطات الصينية بتغريم شركة "Alibaba" التي أسسها بـ 2,78 مليار دولار.

وأضافت الوكالة أن سعر أسهم الشركة في الولايات المتحدة ازداد بعد ذلك بمقدار 9,3% وهذا أكبر مؤشر خلال السنوات الأربع الأخيرة.

ويحتل جاك ما بثروته التي تقدر بـ 52,1 مليار دولار المرتبة الـ25 في "قائمة المليارديرات" لوكالة "بلومبرغ".

وأعلنت السلطات الصينية في 10 نيسان الجاري عن قرارها تغريم شركة "Alibaba" بـ 2,78 مليار دولار بسبب إهمالها لقوانين مكافحة الاحتكار. وقال منظم مكافحة الاحتكار الصيني إن هذه الشركة تمارس سياسة تجبر المستهلكين على استخدام خدماتها "دون حق الخيار"، الأمر الذي "أثر سلبا على بيئة تنافسية لسوق التجارة الإلكترونية الصينية".
المصدر: تاس
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
17:43 | 2021-04-13
16:00 | 2021-04-13
13:00 | 2021-04-13
12:00 | 2021-04-13
11:00 | 2021-04-13
10:47 | 2021-04-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website