مارك عون نقيبًا لموظفي القطاع الخلوي ومروان حرب نائبه

انتخب مجلس نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة لقطاع الخلوي في لبنان مارك عون نقيبا من شركة "ألفا"، مروان حرب من شركة "تاتش" نائبا له، نبيل يوسف أمينا للسر، وطانيوس الخوري أمينا للصندوق، فؤاد محسن نائب أمين السر، اندريه شربين نائب أمين الصندوق، وجهاد شعيب، رياض دهيني، إيلي ناصيف، سامر بو عمار، إيلي أبو عسلي وغانم مطر أعضاء.وشكر مجلس النقابة في بيان، ل"الأعضاء السابقين جهودهم في خدمة النقابة وحماية حقوق الموظفين"، متمنيا "التوفيق لما فيه من مصلحة للموظفين والقطاع"، معاهدا "الموظفين الوقوف معا للوصول الى المبتغى".