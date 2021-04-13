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إقتصاد
بلدية فنيدق تحذر التجار: للالتزام بتسعيرة المواد المدعومة وغير المدعومة
Lebanon 24
13-04-2021
|
22:43
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دعت بلدية فنيدق "أصحاب الملاحم والمطاعم والدواجن والسوبرماركت، إلى الالتزام التام بالتسعيرة الحقيقية للمواد المدعومة وغير المدعومة، وفي حال عدم الالتزام بالأسعار فإن البلدية ستعمل مع حماية المستهلك والأجهزة المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية المستهلك، بعد التأكد بالدليل القاطع من إرتكاب المخالفة".
كما وسألت "كل مواطن يملك دليلًا على ارتكاب المخالفة"، أن يتصل بالبلدية، على الرقم 06/895500.
المصدر: الوكالة الوطنية
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