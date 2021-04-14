إقتصاد

سعر جديد لدولار الحوالات.. في سوريا

Lebanon 24
14-04-2021 | 14:00
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بدأت شركات صرافة وحوالات مالية في سوريا اعتماد سعر 3175 ليرة لدولار الحوالات رغم بقاء السعر الرسمي على حاله حسب نشرة الأسعار التي يعلنها المركزي السوري

وأكد مصدران في شركتي حوالات مالية أن الشركات بدأت تسلم الحوالات المالية الواردة إلى البلاد بسعر 3175 ليرة للدولار، وذلك ارتفاعا من 1250 ليرة.

يذكر أن سعر الدولار حسب نشرة المصارف والصرافة التي يصدرها المصرف المركزي السوري ما زال عند 1256 ليرة للدولار.

وهو السعر الذي دعت أصوات كثيرة في البلاد إلى تعديله، بما ينسجم مع الأسعار الحقيقية في السوق، خاصة أن الفارق الكبير بينه وبين السعر الحقيقي أدى إلى لجوء كثيرين لقنوات غير رسمية في التحويلات المالية، وهو ما حرم الخزينة من أحد أهم موارد القطع الأجنبي في فترة الأزمة.
المصدر: روسيا اليوم
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