20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
22
o
زحلة
18
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
هذا سبب ارتفاع الأسعار في العراق
Lebanon 24
14-04-2021
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي أن زيادة أسعار السلع في العراق مرتبط بـ"جشع" بعض التجار.
وقال خلال جلسة مجلس الوزراء إن "متابعة قضايا واحتياجات المواطنين وتخفيف الإجراءات البيروقراطية من أولوياتنا وعلى جميع الوزراء بذل المزيد من الجهود لتوفير هذه الاحتياجات".
وأضاف: "جئنا لخدمة المواطنين وتجاوز التحديات التي يمر بها البلد وليس لهدف سياسي، لدينا مساحات نجحنا فيها ومساحات أخرى تحتاج إلى متابعة وعمل متزايد".
ووجه الكاظمي وزارة التجارة بالعمل المستمر لتوفير المزيد من المواد الغذائية في البطاقة التموينية وأن تبذل أقصى جهودها.
وأشار إلى أن "زيادة أسعار السلع أغلبها مرتبط بجشع بعض التجار ولدينا حملات لمنع هذا التلاعب بالأسعار".
ووجه رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التلاعب بقوت المواطنين.
المصدر:
وكالات
تابع
الأكثر قراءة
جريمة مروّعة... مذيعة تقتل زوج شقيقتها بسلاح أبيض!
Lebanon 24
جريمة مروّعة... مذيعة تقتل زوج شقيقتها بسلاح أبيض!
22:31 | 2021-04-13
13/04/2021 10:31:11
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟
09:02 | 2021-04-14
14/04/2021 09:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلاثة أشخاص ضربوا إبنة الـ18 عاما واغتصوبها لساعات.. قفزت من النافذة وهذا ما حصل
Lebanon 24
ثلاثة أشخاص ضربوا إبنة الـ18 عاما واغتصوبها لساعات.. قفزت من النافذة وهذا ما حصل
18:08 | 2021-04-13
13/04/2021 06:08:01
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة حارة ستضرب لبنان هي الأولى لهذا الموسم.. الحرارة ستصل إلى 30 !
Lebanon 24
موجة حارة ستضرب لبنان هي الأولى لهذا الموسم.. الحرارة ستصل إلى 30 !
10:11 | 2021-04-14
14/04/2021 10:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تنهار وتبكي بشكل هستيري وتسقط على الأرض.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تنهار وتبكي بشكل هستيري وتسقط على الأرض.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
09:00 | 2021-04-14
14/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:06 | 2021-04-14
رغم الازمة.. "إيدال" تدعو إلى الاستثمار في لبنان لهذا السبب
16:00 | 2021-04-14
في ليلة واحدة... أضاف 9.5 مليار دولار إلى ثروته!
15:55 | 2021-04-14
انشاء صندوق تعويضات للمزارعين.. ومساعدة للمؤسسات السياحية
14:49 | 2021-04-14
"البنك الدولي مصمم على توزيع القرض بالدولار".. بيان من رابطة المودعين
14:30 | 2021-04-14
مصرف لبنان المركزي: التضخم كان من الممكن أن يصل إلى 275%
14:16 | 2021-04-14
الوكالات الحصرية في لبنان.. ما هي وهل ألغيت؟
فيديو
فنان شتم رامز جلال وإنهال عليه بالضرب ( فيديو )
Lebanon 24
فنان شتم رامز جلال وإنهال عليه بالضرب ( فيديو )
13:00 | 2021-04-14
14/04/2021 16:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة منذ 87 عاما.. إقامة صلاة رمضان في آيا صوفيا (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة منذ 87 عاما.. إقامة صلاة رمضان في آيا صوفيا (فيديو)
11:00 | 2021-04-14
14/04/2021 16:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تجربة فريدة من "سامسونغ" لمستخدمي هواتف "آيفون" (فيديو)
Lebanon 24
تجربة فريدة من "سامسونغ" لمستخدمي هواتف "آيفون" (فيديو)
21:00 | 2021-04-13
14/04/2021 16:22:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact