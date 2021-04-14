20
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
20
o
النبطية
22
o
زحلة
18
o
بعلبك
19
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
إقتصاد
الوكالات الحصرية في لبنان.. ما هي وهل ألغيت؟
Lebanon 24
14-04-2021
|
14:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أفاد تقرير لـ"الدولية للمعلومات"، بعنوان "الوكالات الحصرية في لبنان ما هي وهل ألغيت"، انه "في الأزمات وعند ارتفاع الأسعار لا سيما أسعار السلع الغذائية والطبية الأساسية يطفو على سطح النقاش السياسي- الاقتصادي- الشعبي موضوع الوكالات الحصرية باعتبارها مسؤولة الى حد كبير عن ارتفاع الأسعار والاحتكار، بينما يدافع البعض الاخر معتبرا أنها الضمانة لجودة المنتجات والسلامة العامة".
الوكالات الحصرية
وتابع التقرير: "تكرس موضوع الوكالات الحصرية (التمثيل التجاري) بموجب المرسوم الاشتراعي الرقم 34 تاريخ 5 آب 1967 والمعدل بالمرسوم رقم 9639 تاريخ 6 شباط 1975، إذ ألغى هذا التعديل الوكالات الحصرية عن المواد الغذائية (كان عباس خلف من الحزب التقدمي الاشتراكي وزيرا للاقتصاد والتجارة).
وعرف الممثل التجاري بأنه الوكيل الذي يقوم بحكم مهنته الاعتيادية المستقلة بالمفاوضة لإتمام عمليات البيع والشراء، او التأجير او تقديم الخدمات ويقوم عند الاقتضاء بهذه الأعمال باسم المنتجين او التجار ولحسابهم ويجب أن يكون العقد خطيا لمدة محددة أو غير محددة، ولا يسري حصر التمثيل الا اذا أعلنه الوكيل بقيده في السجل التجاري.
الغاء الوكالات عن المواد الغذائية
وبموجب المرسوم الرقم 2339 تاريخ 6 نيسان 1992، تم تحديد المواد التي لا تعتبر من الكماليات والتي لا يسري عليها حصر التمثيل التجاري أي لا تسري عليها الوكالات الحصرية وهي:
المواد الغذائية للاستهلاك البشري والحيواني لجميع أسمائها وأنواعها وأصنافها.
مواد التنظيف ومساحيق الغسيل.
أي أنه تم إلغاء الوكالات الحصرية عن المواد الغذائية التي ليست من الكماليات ولكنه تم الإبقاء على الوكالات الحصرية في الدواء وكأن الدواء من الكماليات وليس من الأساسيات كالغذاء.
وهذا ما يكشف عن قوة أصحاب الوكالات الحصرية الذين لا يزيد عددهم عن 300 والدعم السياسي الذي يتمتعون به.
مجلس الوزراء يقر إلغاء الوكالات
عقد مجلس الوزراء جلسة في 14 شباط 2002 أقر خلالها عدة مشاريع قوانين ومراسيم تهدف الى منع الاحتكار في مجال استيراد السلع على اختلافها بما فيها الدواء والمشتقات النفطية وتشجع على المنافسة. واستكمالا لهذا الأمر أحالت الحكومة الى مجلس النواب بالمرسوم الرقم 7484 مشروع القانون بتعديل المرسوم الاشتراعي الرقم 34/67 والذي نص على إلغاء الوكالات الحصرية مقابل إعطاء أصحاب هذه الوكالات حق تقاضي مبلغ يعادل 5% من قيمة البضائع والسلع التي تشملها الحصرية وذلك لمدة 5 سنوات.
أقر القانون ولكنه عاد الى مجلس النواب
في جلسة عقدها مجلس النواب يوم 29 كانون الثاني 2004 أي بعد نحو سنتين من إحالة مشروع قانون الحكومة الرقم 7484 أقر النواب قانون معدلا فتم إلغاء الوكالات الحصرية بعدما تم إلغاء رسم الـ 5% وأن يعمل به بعد 4 سنوات من نشره في الجريدة الرسمية. لكن رئيس الجمهورية حينها العماد أميل لحود رد القانون الى مجلس النواب بعد حملة إعلانية- إعلامية- سياسية- طائفية اعتبرت أن إلغاء الاحتكار هو تعريض لجودة ونوعية السلع المستوردة. وصولا الى حد اعتبارها تشكل اعتداء على حقوق طوائف معينة.
وهكذا بقي الاحتكار ويستمر منذ 54 عاما بالرغم من كل الأزمات التي يشهدها لبنان".
تابع
الأكثر قراءة
جريمة مروّعة... مذيعة تقتل زوج شقيقتها بسلاح أبيض!
Lebanon 24
جريمة مروّعة... مذيعة تقتل زوج شقيقتها بسلاح أبيض!
22:31 | 2021-04-13
13/04/2021 10:31:11
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟
Lebanon 24
كيف افتتح الدولار في السوق الموازية؟
09:02 | 2021-04-14
14/04/2021 09:02:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ثلاثة أشخاص ضربوا إبنة الـ18 عاما واغتصوبها لساعات.. قفزت من النافذة وهذا ما حصل
Lebanon 24
ثلاثة أشخاص ضربوا إبنة الـ18 عاما واغتصوبها لساعات.. قفزت من النافذة وهذا ما حصل
18:08 | 2021-04-13
13/04/2021 06:08:01
Lebanon 24
Lebanon 24
موجة حارة ستضرب لبنان هي الأولى لهذا الموسم.. الحرارة ستصل إلى 30 !
Lebanon 24
موجة حارة ستضرب لبنان هي الأولى لهذا الموسم.. الحرارة ستصل إلى 30 !
10:11 | 2021-04-14
14/04/2021 10:11:11
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تنهار وتبكي بشكل هستيري وتسقط على الأرض.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تنهار وتبكي بشكل هستيري وتسقط على الأرض.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
09:00 | 2021-04-14
14/04/2021 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:06 | 2021-04-14
رغم الازمة.. "إيدال" تدعو إلى الاستثمار في لبنان لهذا السبب
16:00 | 2021-04-14
في ليلة واحدة... أضاف 9.5 مليار دولار إلى ثروته!
15:55 | 2021-04-14
انشاء صندوق تعويضات للمزارعين.. ومساعدة للمؤسسات السياحية
14:49 | 2021-04-14
"البنك الدولي مصمم على توزيع القرض بالدولار".. بيان من رابطة المودعين
14:30 | 2021-04-14
مصرف لبنان المركزي: التضخم كان من الممكن أن يصل إلى 275%
14:11 | 2021-04-14
نقابة المقاولين: لإعادة إعمار المرفأ عبر شركات وطنية
فيديو
فنان شتم رامز جلال وإنهال عليه بالضرب ( فيديو )
Lebanon 24
فنان شتم رامز جلال وإنهال عليه بالضرب ( فيديو )
13:00 | 2021-04-14
14/04/2021 16:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
لأول مرة منذ 87 عاما.. إقامة صلاة رمضان في آيا صوفيا (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة منذ 87 عاما.. إقامة صلاة رمضان في آيا صوفيا (فيديو)
11:00 | 2021-04-14
14/04/2021 16:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تجربة فريدة من "سامسونغ" لمستخدمي هواتف "آيفون" (فيديو)
Lebanon 24
تجربة فريدة من "سامسونغ" لمستخدمي هواتف "آيفون" (فيديو)
21:00 | 2021-04-13
14/04/2021 16:23:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact