رغم الازمة.. "إيدال" تدعو إلى الاستثمار في لبنان لهذا السبب

مثلت المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال" لبنان، في المؤتمر الذي نظمه المجلس العالمي للتجارة بالتعاون مع السفارة اللبنانية في واشنطن بعنوان "Think Global"، في حضور ممثلين ولاعبين أساسيين من 79 دولة وأكثر من 100 متحدث.وأشارت "إيدال" في بيان، الى أن "المؤتمر يهدف إلى مساعدة الأعمال على ترسيخ حضورها عالميا من خلال الاستيراد والتصدير وتجاوز العقبات التي تفرضها القيود التجارية، إضافة إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر".سويدوقال رئيس مجلس إدارة "إيدال" الدكتور مازن سويد: "في ظل الأزمات والصعوبات التي يعاني منها لبنان، لا بد من التفتيش عن الفرص بين التحديات، مرتكزين على عامل قوة لدينا، وهو اليد العاملة المؤهلة والكفوءة والقدرة على الابتكار والإبداع".أضاف: "إن الدعوة إلى الاستثمار في لبنان في الوقت الحالي قد تبدو غريبة، ولكن ذلك يجب ألا يخفي المقومات والمميزات التي يتمتع بها البلد والفرص التي يوفرها. إن الشجاعة في الاستثمار في الوقت الحالي سوف يكون لها عائداتها الإيجابية بالتأكيد في ما بعد، فلبنان ورغم كل الصعوبات، لا يزال مقصدا جيدا وواعدا للاستثمار".مرادوعرضت مديرة الشباك الواحد لإصدار التراخيص أميرة مراد للفرص الاستثمارية في القطاعات المنتجة في لبنان، والأسباب التي تدعو إلى الاستثمار في لبنان، لافتة الى أن "هذه الفرص الواعدة تتوافر بشكل خاص في الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي والأبحاث والتطوير والسياحة البيئية وغيرها".وتحدثت عن المبادرات التي تستعد المؤسسة لإطلاقها من أجل "تحفيز مناخ الأعمال وجعل لبنان منافسا على صعيد المنطقة".وتطرقت إلى الخدمات التي توفرها "إيدال" لمساعدة المستثمرين، ومنها إضافة إلى "الحوافز التي ينص عليها قانون تشجيع الاستثمار، توفير الاستشارة المالية والمحاسبية المجانية عبر وحدة مساندة الأعمال ومنصة ملاءمة الأعمال التي أطلقتها المؤسسة في الفترة الأخيرة".