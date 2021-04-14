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إقتصاد
البورصة المصرية تتعرض لخسائر كبيرة
Lebanon 24
14-04-2021
|
21:00
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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.
تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 10171 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.3% ليصل إلى مستوى 1929 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.52% ليصل إلى مستوى 12556 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.51% ليصل إلى مستوى 3890 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.39% ليصل إلى مستوى 1857 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.19% ليصل إلى مستوى 2763 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.05% ليصل إلى مستوى 1209 نقطة.
وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 38 سهما لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء.
وفي السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، العبور للاستثمار العقاري، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 2000 سهم، 2744 سهما، 3.3 مليون سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة متربطة بشركتي العبور للاستثمار العقاري، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 370 سهما، 75 ألف سهم.
المصدر:
روسيا اليوم
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