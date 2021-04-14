إقتصاد

وفاة "محتال القرن"... من يكون؟

Lebanon 24
14-04-2021 | 18:16
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توفي في السجون الأميركية اليوم الأربعاء برنارد مادوف (82 عاما)، المعروف بلقب "محتال القرن" وأمير بورصة "وول ستريت"، وفقا لما ذكرته وكالة "نوفوستي".

وأكدت السلطات الأميركية وفاة مادوف في المركز الطبي الفيدرالي التابع للسجن في ولاية نورث كارولينا.

وبرنارد مادوف هو أكبر محتال مالي معترف به في تاريخ العالم والولايات المتحدة، وهو أحد مؤسسي بورصة "ناسداك"، وهو مستشار استثماري، وممول ورجل أعمال ومصرفي أميركي.

حكم في العام 2009 على مادوف بالسجن لمدة 150 عاما بعد إدانته في قضية احتيال على آلاف الأشخاص بقيمة 64.8 مليار دولار، وعرفت القضية باسم "بونزي".

وتمثلت خدعة مادوف لعملائه في تقديم وعد بمنحهم عائد ثابت مرتفع على أموالهم، قبل أن يوجه أموال المستثمرين الجدد لسداد عوائد العملاء القدامى.
المصدر: روسيا اليوم
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