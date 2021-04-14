كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟

أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء، ما بين 12000 ليرة للبيع و12050 ليرة للشراء.



وكان قد سجّل بعد ظهر اليوم الاربعاء ما بين 12200 و12250 ليرة لبنانية للدولار الواحد، في حين افتتح صباحًا على سعر 12350 - 12400 للدولار الواحد.