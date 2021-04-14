إقتصاد

كيف أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم؟

Lebanon 24
14-04-2021 | 22:13
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أقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأربعاء، ما بين 12000 ليرة للبيع و12050 ليرة للشراء.

وكان قد سجّل بعد ظهر اليوم الاربعاء ما بين 12200 و12250 ليرة لبنانية للدولار الواحد، في حين افتتح صباحًا على سعر 12350 - 12400 للدولار الواحد.
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الدولار

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