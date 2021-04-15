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إقتصاد
خبر سار للراغبين بشراء الذهب.. هذه الأسعار في سوريا
Lebanon 24
15-04-2021
|
07:00
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ذكرت وسائل إعلام أن أسعار الذهب تواصل تراجعها في سوريا وبلغت أدنى مستوى لها في نحو 4 أشهر.
وقالت إن سعر غرام الذهب من عيار 21 قيراطا انخفض اليوم بمقدار 4000 ليرة ليبلغ 150 ألفا، فيما هبط سعر الأونصة الذهبية السورية بمقدار 100 ألف ليرة.
وبذلك يكون الغرام قد تراجع سعره بمقدار 11000 ليرة خلال يومين فقط.
المصدر: وكالات
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