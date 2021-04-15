إقتصاد

تعديات ومخالفات.. جولة مفاجئة للحود في احراج البترون

Lebanon 24
15-04-2021 | 13:11
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قام المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود، وبعد ورود معلومات عن تعديات متكررة على الثروة الحرجية، بجولة مفاجئة في أحراج وغابات البترون الوسطى، ترافقه رئيسة دائرة التنمية الريفية والثروات الطبيعية في الشمال المهندسة رانيا وردان ورئيس المركز الزراعي في البترون المهندس داني باسيل.

واكد لحود "حرص وزارة الزراعة على حماية الثروة الحرجية والاحراش والغابات في لبنان، وحرص الوزير عباس مرتضى على تطبيق قانون الغابات".

وخلال الجولة رصد لحود مخالفات وتعديات، وأعطى توجيهاته لمصلحة زراعة الشمال لاصدار محاضر الضبط اللازمة بحق المخالفين واحالتهم الى النيابة العامة البيئية في الشمال والى القضاء المختص، وتمنى "الاسراع في صدور احكام صارمة بحق المخالفين"، مناشدا البلديات والمجتمع الاهلي والمواطنين "التعاون مع وزارة الزراعة ومع مراكز الاحراج الـ 35 المنتشرة في لبنان لضبط المخالفات الحرجية وحماية الثروة الحرجية وغابات لبنان.

وتواصل لحود مع النائب العام البيئي في الشمال القاضي غسان باسيل وابلغه عن المخالفات الكبيرة والتعديات على الثروة الحرجية.
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