إقتصاد

الدين العام في الاردن الى ارتفاع

Lebanon 24
15-04-2021 | 19:00
A-
A+
Doc-P-813183-637540921917529977.jpg
Doc-P-813183-637540921917529977.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

ارتفع رصيد الدَّين العام المستحق على المملكة الأردنية خلال العام الماضي بنسبة 10.6% ليصل إلى 26.499 مليار دينار (الدينار يعادل 1.4 دولار) مقارنة مع 23.9 مليار دينار في نهاية 2019.

وأظهرت الإحصاءات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية اليوم الخميس، أنَّ الدَّين الداخلي للأردن في نهاية ديسمبر بلغ 12.78 مليار دينار، والدَّين الخارجي نحو 13.7 مليار دينار وفقاً لوكالة "رويترز".

ويعادل الدَّين العام الأردني 85.4% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وقامت وزارة المالية في الآونة الأخيرة بتغيير منهجيتها في احتساب دينها العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، البالغة 6.67 مليار دينار.


وكانت كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، أكَّدت على حاجة الأردن لمواصلة جهود معالجة البطالة، التي تشهد ارتفاعاً، وخاصة بين شرائح الشباب والنساء، والعمل على إصلاح قطاع الكهرباء، وتعزيز القدرة التنافسية للأعمال، وتمكين قواعد الحوكمة، والشفافية من أجل تحقيق نمو شامل ومستدامٍ لديه القدرة على توفير المزيد من فرص العمل.

وأكَّدت في بيان على التزام الصندوق بمساعدة الحكومة الأردنية، ودعم جهودها لاحتواء التداعيات الاقتصادية والمالية للجائحة، وتعزيز جهودها من أجل بناء اقتصاد قوي وأكثر مرونة.

وأشارت إلى الاتفاق الذي تمَّ التوصُّل إليه في 30 مارس الماضي بين صندوق النقد الدولي والأردن على مستوى الموظَّفين بشأن المراجعة الثانية لبرنامج التسهيلات التمويلية الممتدَّة التي يقدِّمها الصندوق للمملكة، بما في ذلك دعم طلب الحكومة بزيادة مساهمة الأردن في الصندوق بقيمة 200 مليون دولار، مما يزيد من قدرتها على الوصول إلى نحو 1.95 مليار دولار من موارد الصندوق خلال الفترة الممتدة بين 2020 – 2024. وتوقَّعت جورجيفا أن يتمَّ تقديم الطلب إلى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قريباً.
المصدر: 24 - بلومبيرغ
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
18:55 | 2021-04-15
18:33 | 2021-04-15
17:18 | 2021-04-15
17:00 | 2021-04-15
15:00 | 2021-04-15
14:22 | 2021-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website