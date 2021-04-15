إقتصاد

سيناريو الدولار للأيام المقبلة "قاتم" في لبنان.. 5 أسباب قد ترفع سعره

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
15-04-2021 | 18:33
A-
A+
Doc-P-813271-637541085540247403.jpg
Doc-P-813271-637541085540247403.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

من المنتظر أن يطلق المصرف المركزي، يوم غدٍ الجمعة، المنصّة الخاصة بالدولار، والتي قيل أنها ستساهم في ضبط سعر العملة الخضراء في السوق الموازية.

ووسط ذلك، فقد حافظ سعر صرف الدولار على "انخفاض طفيف" في تلك السوق التي تشهد تقلبات كثيرة، في وقتٍ طرح العديد من الخبراء تساؤلات عن مدى قدرة صمود هذه المنصة، والخوف من أن تتحول إلى "صوريّة" في وقتٍ لاحق.

وإزاء ذلك، فإنّ المشهد بشأن الدولار وقيمته "قاتم" جداً، خصوصاً بعدما دقّ مصرف لبنان ناقوس الخطر بالأمس عندما دعا حكومة تصريف الأعمال لوضع خطة بسرعة للحد من الإنفاق على الدعم، وذلك لحماية ما تبقى من احتياطيات النقد الأجنبي في البلاد، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وأشار المصرف المركزي إلى أنه اضطر لبيع دولارات خلال الشهور الماضية لمنع التضخم، الذي بلغ بالفعل 84%، من الارتفاع بما يصل إلى 275%.

ومع هذا، فقد شدّد المصرف على أنه "من الضروري حماية الاحتياطيات المتبقية في لبنان".

ورغم وجود المنصة التي قال عنها وزير المالية غازي وزني أنها "مرحلية وظرفية"، يقول الخبراء إنّ الدولار قد يرتفع مجدداً بسبب عوامل عديدة:

1-  استمرار المصرف المركزي بضخ الليرة في السوق وسط عدم وجود تغطية في المقابل بالدولار الأميركي.

2- الحكومة اليوم أمام معضلة عجز في الموازنة، كما أنها بحاجة إلى دفع رواتب الموظفين، وهذا الامر لا يحصل إلا من خلال طباعة الليرة، وبالتالي ارتفاع سعر الدولار.

3- مطالبة المصرف المركزي بوقف الدعم خوفاً من استنزاف ما تبقى من احتياطي، يعني أنّ الدولار قد يحلّق أكثر وأكثر في حين تحققت المخاوف التي يحذر منها مصرف لبنان، والتي تتمثل من خسارة لبنان للاحتياطي من النقد الأجنبي.

4- حالياً، فإن هناك ترقباً لدى التجار في السوق الموازية بشأن سعر الدولار، وهم بانتظار أي "خضة سياسية" لرفع السعر مجدداً.

5- إنّ عدم تشكيل حكومة في الوقت القريب سيساهم في تعجيل ارتفاع السعر، كما أنّ دور المنصة قد لا يدوم طويلاً.

المصدر: خاص "لبنان 24"
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
19:00 | 2021-04-15
18:55 | 2021-04-15
17:18 | 2021-04-15
17:00 | 2021-04-15
15:00 | 2021-04-15
14:22 | 2021-04-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website