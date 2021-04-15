إقتصاد

إلى اللبنانيين.. إليكم موعد رفع "الدعم" عن المحروقات

Lebanon 24
15-04-2021 | 18:55
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ذكرت اذاعة "صوت لبنان 100.5" أنّ "الاجتماع الذي دعا إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للبحث في آفاق المرحلة المقبلة بالنسبة للاعتمادات والدعم للمشتقات النفطية حضره وزير الطاقة ريمون غجر، اللواء عباس ابراهيم، ممثل عن حاكم مصرف لبنان وممثلون عن الشركات المستوردة للنفط والموزعين، وعن أصحاب الصهاريج والمحطات".

وأشارت معلومات "صوت لبنان" إلى أن "دياب أكّد خلال اللقاء أن الدعم لن يرفع الا بعد خطة اقتصادية شاملة متكاملة تتناول الرغيف الدواء والاستشفاء".

واطلع دياب الحاضرين أنه "أرسل إلى مجلس النواب قانوناً حول آلية ترشيد الدعم والبطاقة الائتمانية المقترحة للمواطنين ليتمكنوا من شراء السلع الأساسية".

ومع هذا، فقد أكّد دياب أنه "طلب من الأجهزة الأمنية التشدد وتكثيف المراقبة على الحدود من أجل الحد من عمليات التهريب للمواد كافة".

 

 

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