إقتصاد

بيان هام من "مياه بيروت وجبل لبنان" عن تسهيلات بالدفع

Lebanon 24
16-04-2021 | 09:27
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 أعلنت مؤسسة "مياه بيروت وجبل لبنان" أنّها "وتحسساً مع المواطنين في ظلّ الظروف الإقتصادية الراهنة"، عمدت إلى إصدار سلسلة قرارات تعفي من غرامات وتسهّل تسديد المدفوعات وذلك كالتالي:

- الإعفاء من غرامات التأخير على بدلات الإشتراكات العائدة للعام 2020 وما قبله بنسبة (85%) لغاية 31 كانون الأول 2021.


- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2021 لفترة أقصاها كانون الأول 2023.

- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما يزال يترتب على أصحابها ذمم حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2023.

- تخفيض بدل تأسيس الإشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:

- 60 في المئة لاشتراكات المياه بالعيار.

-78 في المئة لاشتراكات المياه بالعداد.

- تخفيض بدلا تغيير أسماء المشتركين بنسبة 90 في المئة.

 

كذلك، أصبحت إمكانية تقسيط بدل الإشتراك للمياه للعام 2021 كالتالي:

- على ثلاث دفعات:

الأولى: قبل نيسان 2021.

الثانية: قبل 31 تموز 2021.

الثالثة: قبل نهاية عام 2021.

 
- على دفعتين:

الأولى: قبل 31 تموز 2021.

الثانية: قبل نهاية عام 2021.

 

 

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