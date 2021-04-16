إقتصاد

النفط يرتفع لقمة 4 أسابيع.. ما السبب؟

Lebanon 24
16-04-2021 | 12:00
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واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الجمعة، وتمضي على مسار تحقيق ربح أسبوعي بنحو 7 بالمئة، مع تحسن آفاق الطلب على الخام وتعاف اقتصادي قوي في الصين والولايات المتحدة.

 

وبحلول الساعة 05:51 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا، أو ما يعادل 0.5 بالمئة إلى 67.24 دولار للبرميل، بعدما زادت 36 سنتا أمس الخميس.

 

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتا، أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 63.74 دولار للبرميل، بعدما ارتفعت 31 سنتا أمس الخميس.

 

وقالت وحدة تابعة لشركة البترول الوطنية الصينية، إنه من المتوقع نمو صافي واردات الصين من النفط الخام في 2021 بواقع 3.4 بالمئة، مقارنة مع 2020، إلى نحو 11.2 مليون برميل يوميا.

 

وأعلنت الصين عن قفزة قياسية بواقع 18.3 بالمئة في النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام الجاري، بعد تراجع ناجم عن فيروس كورونا في وقت سابق من العام الماضي، بيد أن وتيرة النمو من المتوقع أن تسجل اعتدالا في وقت لاحق من العام.

 

وقال جاستن سميرك، كبير خبراء الاقتصاد لدى وستباك، إن التعافي القوي للاقتصادات في أنحاء العالم، وقيود الإمدادات التي تفرضها أوبك وحلفاؤها، المجموعة المسماة أوبك+، وكذلك رد الفعل الحذر لمنتجي النفط الأمريكي على ارتفاع الأسعار، كلها عوامل تدعم السوق.

 

المصدر: روسيا اليوم
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