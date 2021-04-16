وزارة الاقتصاد تحدد سعر ووزن ربطة الخبز... اليكم التفاصيل

اصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً حددت بموجبه سعر ووزن الخبز اللبناني "الأبيض"، في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على كافة الأراضي اللبنانية، "بعد تخفيض نسبة أرباح الافران عند البيع مباشرة في صالاتهم، وذلك بناءً على جدول تحليل كلفة التصنيع والتوزيع والبيع، واستنادا إلى سعر القمح في البورصة العالمية، وإلى سعر صرف الدولار وسعر المحروقات."وبحسب بيان وزارة الاقتصاد، فقد حدد سعر ووزن الخبز اللبناني "الأبيض" وفقاً لما يلي:- في الفرن إلى المستهلك: ربطة حجم كبيــــر على أن لا يقل وزنها عن 965 غرام بسعر 2.500ل.ل. (الفان وخمسمائة ليــــرة لبنانية) كحدٍ أقصى.ربطة حجم وســـط على أن لا يقل وزنها عن 370 غرام بسعر 1.500 ل.ل. (ألف وخمسمائة ليــــرة لبنانية) كحدٍ أقصى.- في الفرن إلى الموزع: ربطة حجم كبيــــر على أن لا يقل وزنها عن 965 غرام بسعر 2.150 ل.ل. (الفان ومائة خمسون ليــــرة لبنانية) كحدٍ أقصى.ربطة حجم وســـط على أن لا يقل وزنها عن 370 غرام بسعر 1.335 ل.ل. (ألف ومايتان وخمسون ليــــرة لبنانية) كحدٍ أقصى.- من الموزع إلى المتجر: ربطة حجم كبيــــر على أن لا يقل وزنها عن 965 غرام بسعر 2.500 ل.ل. (الفان وخمسمائة ليــــرة لبنانية) كحدٍ أقصى.ربطة حجم وســـط على أن لا يقل وزنها عن 370 غرام بسعر 1.560 ل.ل. (ألف وخمسمائة ليــــرة لبنانية) كحدٍ أقصى.- في المتجر إلى المستهلك: ربطة حجم كبيــــر على أن لا يقل وزنها عن 965 غرام بسعر 2.750 ل.ل. (الف وسبعمائة ليــــرة لبنانية) كحدٍ أقصى.ربطة حجم وســـط على أن لا يقل وزنها عن 370 غرامبسعر 1.750ل.ل. (الف وسبعمائة ليــــرة لبنانية) كحدٍ أقصى.