"ألفا" تبحث عن الدولارات

اشتكى بعض أصحاب الأرقام الهاتفيّة «المميّزة» من استغلال شركة «ألفا» عدم دفع فواتيرهم خلال فترة الإقفال وتأجيل المهل نتيجة جائحة «كورونا»، لوقف عمل خطوطهم الهاتفيّة، وعدم تشغيلها مجدداً. وقالت مصادر في الشركة إن إدارتها تريد الاستحواذ على هذه الأرقام بإعادة بيعها في السوق بدولارات طازجة.