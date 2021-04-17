مصرف اميركي يستعد لبيع سندات بـ15 مليار دولار

يستعد "بنك أوف أمريكا" لبيع سندات بقيمة 15 مليار دولار، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً لأكبر بيع سندات من قبل أحد البنوك، وبعد يوم واحد فقط من بيع منافسه "جيه بي مورغان تشيس" ما كان يمثل أكبر عرض من هذا القبيل، وفقًا لبيانات بلومبرغ.وبلغت طلبات المستثمرين على الصفقة حوالي 25 مليار دولار، وفقاً لمصدر مطلع على الأمر، ما سيساعد "بنك أوف أميركا" على الاقتراض بأسعار أرخص مما كان معروصاً في البداية.ومن المقرر أن يصدر البنك السندات على 6 آجال الجمعة، وسيكون أطولها لأجل 21 سنة بعائد قدره 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وفقاً للمصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته لخصوصية التفاصيل. وقال المصدر إن "بنك أوف أمريكا" هو مدير الاكتتاب الوحيد في عملية البيع، وسيتم استخدام العائدات لأغراض عامة للشركات.اغتنام فرصة انخفاض الفائدةكان مصرف "جيه بي مورغان" قد جمع 13 مليار دولار يوم الخميس؛ فيما باعت مجموعة "غولدمان ساكس" سندات بقيمة 6 مليارات دولار.وتنقض البنوك الأمريكية الكبرى على معدلات فائدة منخفضة تاريخياً لتجديد رأس المال والحصول على تمويل رخيص؛ وقد استجاب المستثمرون بحماس.ارتفعت سندات الخزانة يوم الخميس فيما كان "جيه بي مورغان" و"غولدمان ساكس" يبيعان أوراق الديون، مما دفع أسعار الفائدة على مدى 30 عاماً إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل مارس. وعادة ما يتم تحديد عائدات سندات الشركات قياسياً على الفرق السعري بينها وبين سندات الخزانة الأمريكية.انضم "بنك أوف أمريكا" إلى عمالقة البنوك الأخرى في الإعلان عن نتائج قوية يوم الخميس، حيث ارتفعت عائدات المبيعات والتداول لديه بنسبة 17%، وتضاعفت رسوم الاكتتاب في الأسهم أكثر من ثلاثة مرات. كما حرر البنك 2.7 مليار دولار من احتياطياته الائتمانية.