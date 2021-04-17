إقتصاد

كورونا يدفع بالنمو الالماني الى التراجع... هذه هي الارقام

Lebanon 24
17-04-2021 | 21:00
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خفّضت المعاهد البحثية الرائدة في ألمانيا توقعاتها للنمو لأكبر اقتصاد في أوروبا خلال 2021، بعدما أدت عمليات الإغلاق لفترة طويلة إلى إعاقة تعافي اقتصاد البلاد، وفقاً لتقرير مشترك.

يعكس خفض معدل النمو المقدر للناتج المحلي الإجمالي إلى 3.7% من 4.7% في وقت سابق، تأثير بطء حملة التطعيم التي أجبرت الحكومة على تمديد القيود لمواجهة تفشي فيروس كورونا. ورفعت المعاهد البحثية الرائدة توقعاتها لنمو الاقتصاد الألماني إلى 3.9% في 2021 مقابل 2.7% في وقت سابق.

وقال تورستن شميدت، المدير الاقتصادي لمعهد "آر دابليو آي-لايبنيتس" للبحوث الاقتصادية في إيسن في التقرير، إن الاقتصاد انكمش على الأرجح بنسبة 1.8% في الربع الأول من 2021.

كافحت ألمانيا للسيطرة على موجة ثالثة من تفشي كورونا، وتسعى المستشارة أنغيلا ميركل إلى فرض قيود أكثر صرامة على مناطق تفشي الفيروس.

وقالت المعاهد، إنها لا تتوقع تخفيف القواعد مرة أخرى حتى منتصف الربع الثاني، ومن المرجح أن تظل القيود سارية حتى نهاية الربع الثالث 2021.


   
يجري إعداد التوقعات مرتين في السنة لصالح وزارة الاقتصاد الألمانية من قبل جانب المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (دي أي دبليو)، ومعهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية، ومعهد "كيل" للاقتصاد العالمي، بالإضافة إلي معهد "لايبنيتس" للبحوث الاقتصادية في هاله، ومعهد "آر دابليو آي-لايبنيتس" للبحوث الاقتصادية في إيسن، وتساعد تقارير المعاهد في توجيه توقعات الحكومة الخاصة وتخطيط الموازنة.

وتتوقع الحكومة الألمانية أن يسجل الاقتصاد معدل نمو بنسبة 3% في 2021، بعد انكماش بنحو 5% في عام 2020، وتتوقع العودة إلى مستويات ما قبل الوباء في منتصف عام 2022.

وقالت وزارة الاقتصاد، إن المؤشرات تشير إلى انتعاش خلال الفترة المتبقية من 2021، وإن زيادة وتيرة التطعيمات تعزز الثقة.
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