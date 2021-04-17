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إقتصاد
بلدية بعلبك: لحم بقر مدعوم لملاحم بعلبك اعتبارًا من الأحد
Lebanon 24
17-04-2021
|
16:52
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صدر عن رئيس بلدية بعلبك فؤاد بلوق، بيان، حول الخطوات التي اعتمدت لتأمين البقر المدعوم للقصابين في بعلبك. أشار فيه إلى أنه "بعد التواصل مع وزير الزراعة عباس مرتضى والسيدين أحمد وعباس سليمان، وبفضل جهود الوزير مرتضى، تقرر تسليم اللحامين في مدينة بعلبك لحم بقر مدعوم اعتبارا من تاريخ 2021/4/18 لأصحاب الملاحم مباشرة على أن يصطحب معه الأوراق التي تم تدقيقها من بلدية بعلبك ووزارة الزراعة".
وتابع: "سترسل أسماء اللحامين المستفيدين يوميا إلى البلدية ليتم مراقبة سعر بيع كيلو لحم البقر والذي لا يتجاوز 45000 ليرة، وفي حال عدم الإلتزام بالسعر، سيتم حرمانه من اللحم المدعوم".
وناشد أهالي المدينة، "الإتصال بالبلدية أو وزارة الاقتصاد في حال عدم الإلتزام بالسعر المحدد".
وختم بلوق: "لدى البلدية أسماء أصحاب الملاحم الذين استلموا لحما مدعوما خلال الفترة السابقة ولم يلتزموا السعر وسوف نعلن أسماءهم في حال تكرارهم للمخالفة".
المصدر: الوكالة الوطنية
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