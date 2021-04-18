إقتصاد

هل اقترب السفر إلى الخارج بلا قيود؟

Lebanon 24
18-04-2021 | 10:00
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أثارت الخطوط الجوية السعودية، الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، الكثير من التساؤلات حول عودة الرحلات الدولية والسفر خارج المملكة للسعوديين بلا قيود بعد تغريدة نشرتها أدت إلى تفاعل كبير على تويتر.

ونشرت الشركة تغريدة قالت فيها "جهزتوا الشنط؟" في إشارة إلى قرب موعد السماح للسعوديين بالسفر خارجياً بلا قيود، بعد تعليق دام أكثر من عام منذ انتشار جائحة كورونا عالميا.

وردا على تلك التكهنات التي أثارها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قال مساعد المدير العام للخطوط السعودية للاتصال خالد بن عبدالقادر طاش، إن الخطوط السعودية جاهزة للتشغيل الكامل للرحلات الدولية، في تاريخ 5 شوال 1442 الموافق 17 أيار 2021، وفق ما أعلنت عنه الهيئة العامة للطيران المدني في وقت سابق.

وأوضح المسؤول في الخطوط السعودية، أن التغريدة التي نشرتها الشركة تشير إلى موعد رفع القيود الكاملة عن السفر الدولي تحديداً في الخامس من شهر شوال القادم، وفقا لصحيفة عكاظ.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني عدلت موعد السماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى الخارج ورفع تعليق رحلات الطيران الدولي بشكل كامل وفتح مطارات المملكة، إلى 5 / 10 / 1442هـ الموافق 2021/05/17.

والأسبوع الماضي، أعلنت الخطوط السعودية عن اتفاقية تعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "IATA" تهدف إلى تجربة واختبار وثيقة أياتا الإلكترونية للمسافر، وذلك لدعم العودة الآمنة إلى السفر الدولي، وتعافي قطاع الطيران من تبعات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

وتعد وثيقة أياتا الإلكترونية للمسافر "IATA Travel Pass" تطبيقاً ذكياً لأجهزة الجوال يتيح للمسافرين إمكانية إنشاء جوازات سفر رقمية، وتحميل بيانات الاختبار ولقاحات فيروس كورونا، ومشاركتها بشكلٍ آمن، وذلك لضمان تلبية كافة المتطلبات الصحية الحكومية في كافة نقاط المغادرة والقدوم.

وتُعَد الخطوط السعودية من أولى شركات الطيران في العالم التي تدخل في اتفاقية تعاون مع "IATA" لدعم هذه المبادرة التي قد تسهم بشكلٍ كبيرٍ في توفير تجربة سفرٍ سلسةٍ وخاليةٍ من أي متاعب قد يواجهها الضيوف خلال سفرهم جواً.

وبموجب عملية التجربة والاختبار المقررة، ستعمل "IATA" على تطوير وثيقة أياتا الإلكترونية للمسافر ليتم اعتماد استخدامه في مختلف محطات الخطوط السعودية.
المصدر: العربية
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