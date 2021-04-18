معجزة اقتصادية للصين

أفادت وسائل إعلام أميركية أن الاقتصاد الصيني حقق نموا بوتيرة قياسية خلال الربع الأول من العام 2021.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فقد بلغ نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 18.3 في المئة على أساس سنوي في الفترة من كانون الثاني إلى آذار (الربع الأول من عام 2021)، حيث دعمت الطلبات المحلية والأجنبية القوية التعافي من أساس منخفض في أوائل 2020، أي مع بداية ظهور مرض فيروس كورونا الجديد.
وذكرت الصحيفة نقلا عن نيكولاس لارد، وهو باحث بارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن، أنه يبدو أن الصين كانت قادرة على تعويض العقوبات بأعمال جديدة في المنطقة، متفادية عزلة اقتصادية يطلق عليها اسم "فك الارتباط" بين الاقتصادين.