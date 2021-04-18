معجزة اقتصادية للصين

أفادت وسائل إعلام أميركية أن الاقتصاد الصيني حقق نموا بوتيرة قياسية خلال الربع الأول من العام 2021.



وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، فقد بلغ نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 18.3 في المئة على أساس سنوي في الفترة من كانون الثاني إلى آذار (الربع الأول من عام 2021)، حيث دعمت الطلبات المحلية والأجنبية القوية التعافي من أساس منخفض في أوائل 2020، أي مع بداية ظهور مرض فيروس كورونا الجديد.



وذكر التقرير الأميركي أن "الصين تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم، استعادت ما هو أكثر من نشاطها السابق للجائحة، على الرغم من العوامل المعاكسة الناجمة عن الجائحة والعقوبات الأميركية على صناعات صينية رئيسية".

وذكرت الصحيفة نقلا عن نيكولاس لارد، وهو باحث بارز في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن، أنه يبدو أن الصين كانت قادرة على تعويض العقوبات بأعمال جديدة في المنطقة، متفادية عزلة اقتصادية يطلق عليها اسم "فك الارتباط" بين الاقتصادين.



وقال إسوار براساد أستاذ التجارة في جامعة كورنيل، والمدير السابق لقسم الصين في صندوق النقد الدولي، إنه يتوقع أن يساعد النمو الاقتصادي الصيني في التعافي العالمي هذا العام، ويعزز أسعار السلع ويدعم الاقتصادات النامية التي تبيع سلعا للصين.