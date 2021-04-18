إقتصاد

دولار السوق الموازية.. كم سجّل صباح اليوم الأحد؟

Lebanon 24
18-04-2021 | 11:09
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد ما بين 12080 و12150 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل أمس السبت ما بين 12150 و12250 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفق ما أفاد "مستقبل ويب". 
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