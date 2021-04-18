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إقتصاد
خسائر كبيرة للعملات المشفرة.. وبيتكوين تفقد 4600 دولار
Lebanon 24
18-04-2021
|
22:00
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تراجعت بتكوين، العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم، 7.7% إلى 55 ألفا و408.08 دولار الأحد، لتفقد 4624.21 دولار مقارنة مع الإغلاق السابق.
وانخفضت قيمة إيثر، العملة المرتبطة بشبكة سلسلة الكتل إيثريوم، 6.53% إلى 2165.91 دولار اليوم، لتفقد 151.2 دولار عن إقفالها السابق.
وبعد ساعات من بدء التداول على أسهم منصة العملات المشفرة كوينباس Coinbase في بورصة ناسداك، عادت العملات المشفرة، الخميس الماضي، للتداول تحت قمتها التاريخية التي اخترقتها أمس باستثناء "إيثريوم".
وانخفاض سعر بيتكوين بنسبة 2.21% إلى 62،776 دولار خلال منتصف الخميس الماضي، لتبلغ القيمة السوقية للعملة المشفرة 1.17 تريليون دولار.
فيما واصلت عملة "إيثريوم" تحقيق قمم تاريخية جديدة، حيث سجلت مستوى 2489 دولار لأول مرة قبل أن تعاود التداول عند 2462 دولار مرتفعة 4% خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
المصدر: العربية
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